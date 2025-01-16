Назван продукт, который часто вызывает аллергию у детей на всю жизнь
Молоко входит в число наиболее распространенных аллергенов в мире. Такой продукт часто вызывает аллергию у маленьких детей, что длиться всю жизнь.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу педиатра Дианы Протоковило.
Можно ли "перерасти" аллергию
По словам врача, большинство детей "перерастают" аллергию на молоко до 6 лет, однако есть небольшой процент пациентов, которые имеют эту аллергию на всю жизнь.
Большинство людей с аллергией на коровье молоко также имеют аллергию на козье и молоко других животных, поскольку белки, вызывающие аллергическую реакцию, очень похожи.
Аллергия на молоко имеет разные механизмы. Различают иммунологическую реакцию на молоко:
- опосредованная иммуноглобулином Е (IgE)
- не опосредованная IgE
- смешанная
В зависимости от того по какому механизму развивается аллергия - проявления могут быть разными.
Если речь идет о реакции, опосредованной иммуноглобулином Е, то возникают следующие симптомы:
- острая крапивница (зудящая сыпь)
- отек губ, языка и век
- свистящее дыхание, кашель, ринорея, заложенность носа
- рвота, тошнота, боль в животе, диарея
- проявлением анафилаксии
Обычно симптомы могут возникать как правило после употребления молока в первые 2 часа.
Реакции, не опосредованные IgE проявляются:
- прожилками крови в кале
- чрезмерным количеством слизи в кале, диареей
- задержкой роста
- тошнота, рвота
- запор (в несколько старшем возрасте)
Эти симптомы возникают через несколько часов после употребления молока и часто родители даже не связывают их с употреблением продукта.
Когда детям впервые можно давать молоко
По достижении 1 года, организм малыша уже сформирован и готов усваивать такой продукт, как молоко. Но это в том случае, если ребенок нормально переносит лактозу.
Лучше постепенно небольшими дозами вводить новый продукт в рацион, чтобы адекватно оценивать состояние малыша.
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