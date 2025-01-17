Назван фрукт, который категорически нельзя есть при головной боли

Мигрень часто может мешать полноценной жизни из-за тяжелых пульсирующих болей. Врач назвала продукт, который стоит избегать при таком состоянии, ведь он может лишь усугубить ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler)) со ссылкой на сайт The Mirror .

Симптомы мигрени

Обычно ощущается очень сильная головная боль с одним важным отличием. В отличие от типичной головной боли, пульсирующее ощущение мигрени можно почувствовать только на одной стороне головы.

Также непосредственно перед мигренью могут возникнуть такие симптомы, как усталость, тяга к еде, жажда и перепады настроения.

Мигрень обычно длится от нескольких часов до нескольких дней. Неизвестно, что конкретно вызывает мигрень, но есть определенные триггеры.

Люди, которые регулярно страдают, должны знать, что диета может играть важную роль в том, как долго и часто может возникать мигрень. Есть несколько продуктов, которые стоит ограничить при таком состоянии.

Какой продукт только ухудшит состояние

Одним из распространенных продуктов, которые можно найти во многих домах, являются бананы. Эти желтые фрукты могут спровоцировать мигрень у людей, которые чувствительны к тирамину - природному химическому веществу, которое содержится во фруктах.

Тирамин имеет химическую структуру, которую организм расщепляет с помощью ферментов, называемых моноаминоксидазой (МАО). Когда тело не производит его достаточно и потребляется пища, богатая тирамином, то это может привести к головной боли.

Содержание тирамина увеличивается по мере созревания бананов, особенно если они перезрелые. Таким образом, люди должны избегать обычных фруктов - особенно если они желтые, чем зеленые.

Большинство людей замечают, что мигрень медленно проходит с возрастом. Если вам трудно, или ваша мигрень сильная, усиливается или длится дольше, чем обычно, обратитесь к врачу.

Как избежать мигрени

Из рациона следует исключить алкоголь, особенно газированный, а также продукты, способные спровоцировать приступ головной боли.

Ни в коем случае нельзя экономить на сне - спать следует столько, чтобы чувствовать себя удовлетворительно. Рекомендуется спать в хорошо проветренной комнате. При трудностях с засыпанием хорошо помогает получасовая прогулка перед сном, теплый или горячий душ.

Людям, склонным к мигрени, следует избегать мест с сильными звуковыми или световыми раздражителями - дискотек, баров с громкой музыкой, поскольку они могут стать причиной приступов боли.

Также стоит минимизировать стрессовые ситуации и переживания, соблюдать режим работа - отдых, чтобы избежать переутомления.