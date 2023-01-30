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Вот что нужно делать со стиральной машиной раз в месяц: будет отлично стирать вещи

Как регулярно очищать стиральную машину (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Стиральная машина является одним из самых важных приборов в доме. Именно благодаря ей одежда и белье в доме остаются чистыми и ухоженными. Поэтому важно регулярно ее очищать, чтобы она чем дольше работала.

Об этом пишет SantePlus.

Как почистить стиральную машину отбеливателем

Если вы заметили, что внутри машины накопилось много грязи, накипи и неприятных запахов, то это значит, что пора ее очистить. В идеале каждые 30 дней необходимо чистить и дезинфицировать стиральную машину отбеливателем.

Раз в месяц такое техническое обслуживание удаляет бактерии и отложения накипи, образовавшиеся в барабане и фильтре. Необходимо просто налить пол-литра отбеливателя в ящик для моющих средств.

Затем запустите стирку без белья при 60°C.

Очистка подручными средствами

Уксус

Он идеально подходит для предотвращения накопления грязи и нейтрализации любых неприятных запахов, возникающих в приборе. Также он является мощным очистителем и дезинфицирующим средством.

Его нужно просто налить в барабан машины и запустить стирку при максимальной температуре.

Лимонная кислота

Провести очистку стиральной машины от накипи можно и с помощью только лимонной кислоты. В этом случае насыпаем ее в количестве 25-30 г в отсек для порошка и запустите стирку при отсутствии вещей внутри, установив высокую температуру и максимальную продолжительность.

Таким способом нельзя пользоваться чаще 1 раза в 3 месяца, чтобы не навредить технике.

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