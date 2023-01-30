Ось що потрібно робити з пральною машиною раз у місяць: буде чудово прати речі

Як почистити пральну машину відбілювачем

Якщо ви помітили, що всередині машини накопичилося багато бруду, накипу та неприємних запахів, то це означає, що настав час її очистити. В ідеалі кожні 30 днів ви повинні чистити та дезінфікувати пральну машину відбілювачем.

Раз на місяць таке технічне обслуговування видаляє бактерії та відкладення накипу, які утворилися в барабані та фільтрі. Необхідно просто налити півлітра відбілювача в ящик для миючих засобів.

Після цього запустіть прання без білизни при 60°C.

Очищення підручними засобами

Оцет

Він ідеально підходить для запобігання накопичення бруду та нейтралізації будь-яких неприємних запахів, які виникають у приладі. Також він є потужним очисником та дезінфікуючим засобом.

Його потрібно просто налити у барабан машини та запустити прання при найбільшій температурі.

Лимонна кислота

Провести очищення пральної машини від накипу можна і за допомогою лише лимонної кислоти. У цьому разі насипаємо її в кількості 25-30 г у відсік для порошку і запустіть прання за відсутності речей всередині, встановивши високу температуру та максимальну тривалість.

Таким способом не можна користуватися частіше 1 разу на 3 місяці, щоб не нашкодити техніці.