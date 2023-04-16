5 неожиданных факторов, из-за которых ваша машина "ест" больше топлива

Вероятно, каждый водитель замечал, что его автомобиль при определенных обстоятельствах может тратить больше топлива, чем обычно. Важно знать, какие факторы влияют на это и избегать их, чтобы лишний раз не переплачивать за горючее.

Детальнее о том, почему машина может "есть" больше бензина, читайте в материале ниже .

Агрессивное вождение

Стремительный разгон и быстрое торможение на 40% увеличивают расход топлива. Лучше плавно стартовать и при езде не допускать резких перепадов скорости, если в этом нет необходимости.

Использование климат-контроля/кондиционера

Эти функции также способны увеличивать расход топлива. Для охлаждения температуры воздуха в салоне следует иногда открывать окна или люк. Включенный кондиционер может на 15% увеличивать расход.

Сюда же можно отнести использование функции подогрева сидений. Она хоть и полезна, но помните, что она тоже влияет на "аппетиты" автомобиля.

Низкое давление в шинах

Механики уверяют, что колеса с низким давлением обладают высоким коэффициентом сопротивления качению, из-за чего увеличивается нагрузка на двигатель и соответственно увеличивается потребление топлива.

Эксперты советуют проверять давление в шинах раз в неделю и поддерживать его в пределах, указанных изготовителем.

Светотехника

Включенные фары также влияют на расход топлива. Важно вовремя выключать их, когда они вам не нужны или этого не требуют правила.

Музыкальная аппаратура

Эксперты уверяют, что прослушивание музыки на большой громкости с использованием различных усилителей и сабвуферов может привести к увеличению расхода топлива. Эта функция хоть и не критически влияет на затраты, но она является одной из наиболее распространенных причин.

Насколько эти факторы способны увеличить затраты

Эксперты составили рейтинг нетехнических факторов, влияющих на увеличение расхода топлива (скриншот сайта petroline.ua)