Вот что произойдет с организмом, если каждый день пить черный чай

Черный чай хоть и уступает кофе по способности бодрить утром, впрочем, имеет очень много поклонников во всем мире. Этот напиток содержит меньше кофеина, но также добавляет энергии. Черный чай также оказывает некоторые влияния на организм, о которых мы даже не догадывались.

О том, что происходит с организмом, если каждый день пить чай, пишет ресурс The List.

Чай устраняет неприятный запах изо рта

"Черный чай помогает бороться с неприятным запахом изо рта. Полифенолы, присутствующие в черном чае, убивают бактерии, которые чаще всего вызывают неприятный запах в полости рта. Имейте в виду, что добавление молочных продуктов в чашку может несколько изменить эти свойства", - рассказывает стоматолог Майк Голппа.

Такое влияние чая подтвердили исследователи из Университета Иллинойса еще в 2003 году. После инкубации трех видов бактерий с полифенолами, найденными в чае, они обнаружили, что те замедляют рост этих бактерий на 30%.

Может способствовать похудению

Одной из главных причин, почему люди тянутся к черному чаю по утрам, является его стимулирующее действие. Он помогает людям проснуться благодаря кофеину в нем.

"Вы можете почувствовать больше энергии и даже понижение аппетита из-за содержания кофеина в черном чае. Кофеин действует как краткосрочный стимулятор, который может обеспечить положительное влияние на уровень энергии и настроение", - утверждает диетолог Хиллари Сесере.

Кроме того, ежедневное употребление нескольких чашек черного чая может просто помочь сбросить лишние килограммы.

"Также было показано, что чай временно снижает аппетит, что может быть полезно для похудения", - отмечает специалист. Конечно, при условии, что человек не съедает каждое утро за чаем несколько пончиков.

Предотвращает развитие инфекций

Одна-две чашки черного чая ежедневно могут помочь избежать развития инфекций в полости рта, отмечает врач Майк Голпа.

"Черный чай борется с инфекциями полости рта. Те же полифенолы, которые борются с неприятным запахом изо рта, борются с бактериями, которые могут вызвать стрептококк в горле", - подчеркнул стоматолог.

По словам Дайан Маккей, исследовательницы антиоксидантов из Университета Тафтса, если вы уже заболели стрептококком, то уменьшить боль в горле поможет черный чай.

"Во время простуды и боли в горле горячая чашка любого чая, скорее всего, поможет успокоить боль в горле. Черный чай, зеленый и улун обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые могут помочь облегчить симптомы", - отмечает Маккей.

Помогает контролировать диабет

Употребление черного чая ежедневно помогает контролировать состояние диабетиков.

"Многие усилия были приложены для поиска эффективных ингибиторов глюкозы из природных материалов. Существует потенциал для использования полисахарида черного чая в лечении диабета", - рассказал ведущий исследователь Haixia Chen.

Уменьшает риски развития кариеса

"Черный чай борется с кариесом. Напиток является природным источником фтора. Совместите это с дубильными кислотами в чае, которые помогают естественным образом укрепить зубную эмаль, и вы получите естественную защиту от кариеса", - утверждает Майк Голпа.

Черный чай полезен для мозга

"Наши результаты являются первыми доказательствами положительного влияния чая на структуру мозга и свидетельствуют о том, что регулярное употребление чая имеет защитный эффект от связанного с возрастом ухудшения организации мозга", - заявил профессор Фэн Лей.

Также он отметил, что предварительные исследования подтвердили, что у людей, которые пьют чай, есть лучшие когнитивные функции по сравнению с людьми, которые не пьют чай.

"Наши текущие результаты подтверждают предварительные выводы, показывая, что положительные эффекты регулярного употребления чая являются результатом улучшенной организации мозга, вызванной предотвращением нарушений межрегиональных связей. Другими словами, черный чай полезен вашему мозгу", - отметил ученый.