Вот что будет, если употреблять алкоголь каждый день

Частое употребление алкоголя может стать серьезной проблемой, которая влияет не только на здоровье вашего организма, но и разрушает вашу жизнь.

Что будет, если начать пить каждый день, рассказал врач Юрий Габорец в TikTok .

Алкоголь каждый день - можно или нет

По словам, врача ежедневное употребление алкоголя - это уже развитие алкогольной зависимости.

"Когда уже повод не нужен. И ставится цель не только выпить каждый день, а выпить где-нибудь и в любое время", - говорит специалист.

Люди теряют семью, работу, родственников и здоровье.

Как выпивка влияет на человека

Юрий Габорец утверждает, что выпивка убивает в мозгу личность, силу воли и дух. И человеку уже ничего не нужно, кроме как выпить.

Очень многие люди, имеющие зависимость, клянутся себе, что утром не будут пить. И это будет повторяться снова и снова, "вплоть до цирроза".

Что делать, если начали пить каждый день

Юрий Габорец утверждает, что в таком случае без лечения не обойтись.

"Первое - это кодировка, гипноз. Второе - найти хорошего нарколога и закрепить результат подшивкой не менее чем на год", - утверждает медик.

Главное - искреннее желание, и вера, что вы справитесь с зависимостью.

Есть ли безопасная дозировка?

Общепринятая норма от ВОЗт - не более 14 единиц алкоголя в неделю, распределенных на 3 дня или больше. Это примерно 6 средних (175 мл) бокалов сухого вина или 6 бутылок по 0,5 литров 4% пива.

Однако полностью безопасного уровня употребления алкоголя нет, но следование этим указаниям снижает риск причинения вреда здоровью.

Юрий Габорец отмечает, что "безопасной дозы" фактически не существует. Потому что такое маленькое количество спиртного уже скоро перестает удовлетворять 90% людей.

Безопасную дозу трудно контролировать. После приема минимума алкоголя отключаются центры контроля и человек постепенно спивается.