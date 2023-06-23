Алкоголь повышает риск, а яблоки опаснее клубники: врач рассказала правду об аллергии

Многие боятся клубники, не зная, что она не является сильным аллергеном. И при этом не знают, что в их подушках живут опасные клещи. Или вы можете не знать, что при аллергии на амброзию вам нельзя пить некоторые виды алкоголя.

Аллергия на продукты, еду, косметику, бытовую пыль может настигнуть любого человека. Даже если вы раньше не сталкивались с такими реакциями тела на раздражители, нет гарантии, что вы застрахованы от аллергии.

– Считается, что аллергия на клубнику - достаточно распространенное явление. Это правда или миф?

– Сразу успокою - это миф! На самом деле клубника не является таким распространенным аллергеном, как считает большинство украинцев. Более того, она не входит в десятку самых популярных аллергенов в мире. Летом гораздо чаще аллергическую реакцию провоцируют персики, дыни и яблоки.

Аллергия на клубнику, которая появляется после употребления одной или нескольких ягод - довольно редкое явление. В основном, мы имеем дело с псевдоаллергической реакцией. Дело в том, что чрезмерное потребление клубники - а именно так ее любят есть украинцы - приводит к тому, что иногда она становится гистаминолибератором. Проще говоря, провоцирует высвобождение гистамина, вызывающего реакцию по типу аллергической. Эта реакция - не настоящая аллергия, поэтому и называется псевдоаллергической. Если в следующий раз вы ограничитесь десятком ягод, а не сотней, никаких реакций не последует. Не забывайте мудрые слова: все полезно в меру!

– Назовите опасные комбинации продуктов, из-за которых может возникнуть аллергия

– Первое, что приходит в голову - бытовая аллергия на клещей домашней пыли. Это классика обращений к аллергологу не только в летний сезон, но и в течение всего года. Людей, имеющих схожий тип аллергии в анамнезе, могут ожидать неприятные сюрпризы во время отдыха на море. Потребляя большое количество морепродуктов, имеющих перекрестные реакции с клещами домашней пыли, и запивая пищу выдержанным вином или пивом, содержащим большое количество гистамина и являющихся гистаминолибераторами, можно спровоцировать аллергическую реакцию. Алкоголь, кроме того, может ускорять аллергические реакции.

– То есть алкоголь повышает риск возникновения аллергии?

– Да. Например, у людей страдающих аллергией на амброзию, употребление дыни или арбуза под рюмку вермута - почти гарантированно приведет к аллергии. В составе этого алкогольного напитка есть полынь, которая перекрестна к амброзии. Потому это очень опасная комбинация. Конечно, тем, у кого подобного типа аллергии нет, бояться нечего. Употребление этих продуктов и напитков вреда не нанесет.

– Что такое аллергия на краску для волос и почему она возникает не сразу?

– Краска для волос - это своеобразный микс химических элементов. Здесь есть окислители, красители, ароматизаторы, консерванты… После применения краски может возникать аллергический контактный дерматит.

Почему аллергия возникает не сразу? Потому что эффект сенсибилизации к этим химическим составляющим является накопительным. Обычно людям нужен определенный промежуток времени - иногда достаточно длительный - чтобы стать чувствительными к химическому аллергену.

– Чем контактный дерматит отличается от типичной аллергической реакции и можно ли от него избавиться навсегда?

– Аллергическая реакция всегда быстрая, а контактный дерматит часто возникает не в первые минуты после применения краски, а потом. Другими словами, имеет отсроченный эффект. К сожалению, избавиться от такого типа аллергии невозможно.

Но выход есть. С помощью патч-тестирования можно установить, к какому именно компоненту краски вы чувствительны, а затем подобрать краску для волос, в составе которой этого компонента нет. То есть решить эту проблему достаточно просто.

Врач-аллерголог клиники аллергологии и иммунологии AirDOC Анастасия Левченко

– Назовите топ-3 продуктов, ставших аллергенами недавно. Есть ли среди них редкие?

– Интересный вопрос. Пожалуй, новейший редкий аллерген - каннабис. Сейчас публикуется много исследований, доказывающих, что аллергия на каннабис становится все более распространенным явлением. Особенно после того, как этот продукт был легализован в некоторых странах. Напомню, каннабис - это растение, поэтому к нему тоже возникает аллергия. И неважно, каким образом люди употребляют этот продукт: ингаляционным путем или в составе кремов, лекарств или пищи. Честно говоря, к нам уже обращаются пациенты, которые имеют аллергические реакции после употребления каннабиса. Среди наиболее распространенных симптомов - крапивница, раздражение кожи, аллергический ринит. К сожалению, пока не существует стандартизированного теста для диагностики аллергии на каннабис.

К редким аллергенам можно отнести красное мясо. Интересен путь, который проходит человек, прежде чем станет чувствительным к нему. Сенсибилизация происходит после контакта с клещом. Вернее после его укуса. Если клещ кусал крупный рогатый скот, а затем укусил человека, с большой вероятностью он станет сенсибилизированным к красному мясу.

– А экзотические новые аллергены есть?

– Да. Экзотической можно назвать аллергию на червей и кузнечиков. Кузнечиков я бы даже поставила на первое место, и вы удивитесь чему. Недавно Европейский Союз разрешил использовать два вида кузнечиков как заменитель белка в пищевой промышленности. Насекомых перемалывают в порошок и применяют как один из ингредиентов в составе колбасы, соусов, печенья или хлеба. Такое решение обуславливается тем, что население земного шара к 2050 году увеличится на 2 миллиарда, поэтому возникнет потребность в дополнительных 265 тоннах белка. Правда, в настоящее время содержание подобного белка в продуктах должно быть на уровне 5 процентов. Кстати, белок насекомых можно использовать и при изготовлении лекарств.

– В Украине есть такие продукты или лекарства?

– Пока нет. Но уверена, что со временем такие продукты будут появляться и у нас. Мы уже получали аллергенные панели и удивлялись: откуда у пациента аллергия на насекомых? Потом поняли - человек некоторое время жил за границей и употреблял продукты, в составе которых был белок из насекомых.

– Как распознать опасные проявления аллергии у взрослых и детей?

– Иногда человек даже не догадывается, что у него есть аллергия на что-то и после контакта с раздражителем переживает острую аллергическую реакцию. В моей практике был случай, когда пациентка с аллергией на амброзию решила прополоть сад, а через час нуждалась в медицинской помощи.

Вот четыре опасных проявления аллергии и их симптомы. Первая - отек гортани. Человеку становится тяжело дышать, появляется одышка, начинается кашель. Вторая - отек Квинке. Различные части тела быстро растут в объеме. Отек локализуется на лице и полости рта (отекают губы, язык, или гортань). В наиболее опасных случаях может возникнуть асфиксия (удушье, вызванное недостатком кислорода). Третья - крапивница. Это типичное проявление пищевой аллергии, хотя она может возникнуть и после контакта с пыльцой растений или шерстью животных. Основные симптомы: тело покрывается чешущимися волдырями, человек чувствует слабость. Четвертая, наиболее опасная аллергическая реакция - анафилактический шок. Он развивается очень быстро: у человека краснеет кожа, нарушается дыхание, увеличивается частота пульса, опухает лицо, возникает чувство тревоги. Иногда в результате шока человек теряет сознание. Худший вариант развития событий может привести к смерти.

– Как помочь человеку, оказавшемуся в одной из подобных ситуаций?

Ни в коем случае не следует заниматься самолечением. Здесь нужна профессиональная медицинская помощь. Чем быстрее вас проконсультирует врач или приедет скорая, тем лучше. Если же человек знает о том, что у него есть аллергия - советую всегда иметь при себе аутоинжектор адреналина в форме ручки, который нужно уколоть себе при появлении первых симптомов острой аллергической реакции. Это гарантия того, что с вами все будет хорошо. Человеку, который пережил хотя бы одну подобную реакцию, нужно обратиться к врачу за консультацией. Специалист определит опасный аллерген и начнет процесс лечения. Это лучший совет.