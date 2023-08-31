Вот самые плохие места для Wi-Fi-роутера в квартире: может нанести вред здоровью

Каких мест избегать

Немногие знают, но постоянное действие даже небольшого излучения современных роутеров с довольно близкого расстояния может иметь неблагоприятные последствия для здоровья.

Следует отказаться от установки Wi-Fi роутера в спальне, поскольку неправильное размещение маршрутизатора приводит к повышенному риску для здоровья.

Важно, если устройство может быть подключено к интернету через кабель, необходимо подключать его именно так.

Любой роутер склонен к нагреву и в некоторых случаях - перегреву. Именно поэтому мы не рекомендуем размещать устройство возле батареи или в плохо проветриваемом месте.

К тому же бетонные стены хорошо поглощают сигнал, в результате чего он проходит гораздо хуже.

Где должен стоять роутер

Маршрутизатор должен находиться в месте, которое наиболее доступно для каждой комнаты или для большинства из них.

Чтобы устройство передавало сигнал максимально быстро, следует держать его вертикально и не класть на бок. Антенны должны всегда быть в позиции вверх, что позволит хорошо передавать и принимать сигнал.

Wi-Fi роутеры лучше ставить на большой высоте, оптимальный вариант - разместить на высоте в 1,5-2 метра. В основном современные гаджеты имеют крепление для стен.

Можно ли держать роутер постоянно включенным

Некоторые пользователи отключают роутер на ночь, но в этом нет смысла. Однако раз в месяц полезно перезагружать прибор, ведь это поможет избежать многих проблем.