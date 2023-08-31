Ось найгірші місця для Wi-Fi-роутера в квартирі: може зашкодити здоров'ю

Яких місць уникати

Мало хто знає, але постійна дія навіть невеликого випромінювання сучасних роутерів із досить близької відстані може мати несприятливі наслідки для здоров’я.

Варто відмовитись від встановлення Wi-Fi роутера в спальні, оскільки неправильне розміщення маршрутизатора призводить до підвищеного ризику для здоров’я.

Важливо, якщо пристрій може бути підключений до інтернету через кабель, то потрібно підключати його саме так.

Будь-який роутер схильний до нагрівання і у деяких випадках - перегрівання. Саме тому ми не радимо розміщати пристрій біля батареї або у місці, яке погано провітрюється.

До того ж бетонні стіни добре поглинають сигнал, внаслідок чого він проходить значно гірше.

Де повинен стояти роутер

Маршрутизатор повинен знаходитися в місці, яке є найдоступнішим для кожної кімнати або для більшості з них.

Щоб пристрій передавав сигнал максимально швидко, слід тримати його вертикально і не класти на бік. Антени повинні завжди бути в позиції до верху, що дозволить добре передавати і приймати сигнал.

Wi-Fi роутери краще ставити на великій висоті, оптимальний варіант - розмістити на висоті в 1,5-2 метра. В основному сучасні ґаджети мають кріплення для стін.

Чи можна тримати роутер постійно включеним

Деякі користувачі вимикають роутер на ніч, але в цьому немає сенсу. Однак, раз на місяць корисно перезавантажувати прилад, адже це допоможе уникнути багатьох проблем.