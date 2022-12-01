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Как раздать Wi-Fi, когда нет света: три надежных способа

Новина українською →
Четверг 01 декабря 2022 16:03
Как раздать Wi-Fi, когда нет света: три надежных способа Как подсоединить роутер к павербанку (фото: freepik.com)
Автор: Василина Копытко

Постоянные перебои с энергоснабжением и доступом к интернету заставили украинцев стать настоящими изобретателями. Люди придумали, как с помощью простых устройств пользоваться сетевым Wi-Fi, даже когда нет света.

Простыми лайфхаками делимся в материале ниже.

Как подсоединить роутер к павербанку

"Добыть" Wi-Fi можно благодаря подключению роутера к павербанку. Сначала позвоните на горячую линию интернет-провайдера, чтобы узнать, подключены ли кабели к бесперебойной сети.

Также важно знать, сколько вольт нужно, чтобы роутер провайдера мог функционировать. Иногда эта информация указывается непосредственно на устройстве. Большинство работают от 9 или 12 вольт.

Первый способ подключения

Для того чтобы пользоваться Wi-Fi при выключении электроэнергии, нужно иметь специальный USB-кабель толщиной до 5,5 мм, чтобы с его помощью подключиться к павербанку. Он должен быть с триггерами, чтобы измерять напряжение зарядного устройства до 12 Вт.

Также позаботьтесь, чтобы ваш павербанк был полностью заряжен.

Вставьте кабель с триггером в роутер, другой конец подсоедините к павербанку. Через пару минут заработает Wi-Fi.

Второй способ подключения

Также можно использовать роутер с помощью USB-проводов DC. Понадобится два таких размером 5,5 х 2,1 мм. А еще - оптический терминал и два павербанка.

Подключите один павербанк USB-проводом DC к оптическому терминалу, другой - к Wi-Fi роутеру. Так, Wi-Fi будет работать до 5 часов. Это зависит от мощности павербанков.

Как раскинуть Wi-Fi без роутера

Также есть надежный способ получить Wi-Fi даже без роутера. Для этого подключите ноутбук к сетевому кабелю провайдера и выберите на устройстве функцию раскинуть интернет.

Тогда сможете пользоваться Wi-Fi и на других устройствах, а ноутбук будет в роли роутера.

Обратите внимание, что у последних моделей ноутбуков нет "гнезда" для подключения стандартного кабеля. В этом случае придется купить специальный переходник.

Раньше мы делились инструкцией, как сделать обогреватель из свечи и горшка.

Читайте также о том, как павербанк может "убить" батарею смартфона и что делать, чтобы этого не допустить.

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