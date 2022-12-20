Никогда не переваривайте яйца. Вот почему

Оказывается, что слишком переваренные яйца могут быть вредными для организма. Именно поэтому специалисты рекомендуют не превышать определенное время приготовления.

Что случится, если яйца переварить

В яйцах, которые варились дольше 10 минут, выделяются вещества, действие которых может оказаться крайне неблагоприятным для организма.

Признаком того, что яйцо варилось дольше 10 минут, зеленый налет на желтке. Этот налет – свидетельство потенциально токсичных соединений, возникших в результате слишком долгой варки. Употреблять в пищу переваренные яйца нельзя.

Какой процесс запускается при варке

Ученые объясняют, что в желтках яиц при термической обработке выделяется водород, который тоже может проникать в белок. Когда это происходит, вещество сталкивается с железом, содержащимся в желтке. В результате происходит образование сульфида железа.

Именно это вещество окрашивает поверхности желтки переваренных яиц зеленым налетом.

Как влияет на организм сульфид железа

Медики считают, что употребление сульфидов может вредить человеческому организму, на который они могут влиять как токсины.

Чем дольше варится яйцо, тем больше образуется в нем сульфидов. Сваренные вкрутую яйца следует сразу же помещать под холодную воду, чтобы остаточное тепло не позволило им перевариться.