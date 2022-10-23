ua ru
Вс, 23 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как оттереть решетку от духовки без затрат и спецсредств (инструкция)

Новина українською →
Воскресенье 23 октября 2022 16:07
Как оттереть решетку от духовки без затрат и спецсредств (инструкция) Фото: Как оттереть решетку от духовки без затрат (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Оттереть загрязненную решетку из духовки гораздо проще, чем вы думаете. После такой чистки она будет блестеть, как новая.

Как это сделать – читайте ниже в материале Styler.

Этот способ сработает даже с очень загрязненной решеткой, даже если на ней устаревший нагар, много жира или ржавчины.

Кроме того, таким образом можно очищать решетки от барбекю, которые пачкаются каждый раз после приготовления пищи на мангале.

Пошаговая инструкция по очистке решетки

Достаньте вашу грязную решетку. Возьмите обычную фольгу для хранения и запекания продуктов и оторвите кусок. Пригодится даже фольга от шоколадки.

Как оттереть решетку от духовки без затрат и спецсредств (инструкция)

Скрутите из фольги шарик. Возьмите этот шарик и хорошенько пройдите по каждой секции вашей решетки.

Уже после нескольких движений первая секция засияет чистотой. Продолжайте так делать на всей решетке.

Как оттереть решетку от духовки без затрат и спецсредств (инструкция)

Никакой химии и лишних усилий вам не понадобится.

Раньше мы писали, какие электроприборы следует выключить прямо сейчас, чтобы значительно сэкономить.

Кроме того, читайте, почему стирка при 40 градусах в стиральной машине не так уж эффективна.

Читайте РБК-Украина в Google News
лайфхаки