Выключите эти приборы прямо сейчас, чтобы экономить электроэнергию каждый день

Тостеры, аэрогрили, электросушки

Такие блага цивилизации, как поджаренный хлеб из тостера или рыба на гриле, лучше отложить до лучших времен.

Научитесь получать удовольствие от продуктов, приготовленных без современных наворотов. Тосты с джемом мы поедим после победы.

Микроволновка

Может уже хватит по нескольку раз подогревать чашку кофе. Либо пейте сразу, либо уже холодный. Но перестаньте каждый раз щелкать дверцей микроволновки.

Мясо или рыбу можно разморозить, заранее положив на нижнюю полку холодильника, или уже в крайнем случае – в воду.

А обычные бутерброды ничем не хуже горячих.

Блендер, миксер, кухонный комбайн, электромясорубка

Если вы просто смешиваете тесто, а не пытаетесь испечь безе, достаточно все взболтать венчиком или в крайнем случае вилкой.

Вместо блендера можно использовать сито или обычную мялку для картофеля. А с функцией натирания хорошо справятся терка и ваши руки.

То же самое и с электромясорубкой: сейчас самое время доставать механическую или просто нажарить рубленых котлет/отбивных (мясо достаточно порезать ножом).

Электрочайник

Если есть возможность, используйте газовый подогрев воды. Электрочайник – один из главных пожирателей энергии.

Обогреватели, кондиционеры

Если не критично холодно в помещении, оденьтесь потеплее. В семейках и майках ходить по квартирам сейчас не ко времени.

Посудомойка, стиральная машина, сушка, утюг

Без чего, а без посудомоечной машины точно можно некоторое время обойтись, вымыв посуду в раковине.

Со стиральной машиной тоже нужно экономнее. Не забрасывайте одну футболку, потому что хотите ее завтра надеть. Собирайте белье, сортируйте и производите полноценную загрузку устройства.

Сушить белье можно и при комнатной температуре, развесив на специальной раскладной сушке. Если это сделать ровно, утюжить не придется – еще и время сэкономите.

Фены, щипцы, "утюжки" и так далее

Все эти аксессуары для укладки волос можно и отложить. Вы и так хороши своей природной красотой.

И помните, такими действиями вы помогаете не только своему кошельку, но и своей стране!