Вот зачем класть лук в морозильную камеру: хитрость, которая меняет все
Есть много полезных лайфхаков и кухонных трюков, но вы можете даже не догадываться, зачем опытные люди кладут лук в морозильную камеру.
Об этой уловке читайте ниже в материале Styler.
Лук в морозилке – хитрость, которая меняет все
Такой трюк используют люди, для которых нарезка, натирка и даже чистка лука вызывает страшный дискомфорт и море слез.
Чтобы этого избежать, просто положите луковицу, которую вы планируете использовать в приготовлении, в морозильную камеру.
Достаньте ее через 15 минут и смело чистите, нарезайте, мелко крошите, натирайте или давите сок. Слез не будет.
Какие еще способы избежать слез от лука?
Лучшее, что вы можете сделать, чтобы не наплакаться, резать быстро и острым ножом. Так облако "слезоточивого газа" из лука просто не успеет долететь до ваших глаз.
А эти способы вообще не работают
- Резать лук рядом с зажженной свечой или газовой конфоркой.
- Надеть очки. Они должны закрывать буквально все лицо целиком, чтобы был эффект.
- Смазывать нож и доску уксусом или лимонным соком, прежде чем резать.
- Дышать через рот – во-первых, сложно, во-вторых, не помогает.
- Класть лук в микроволновку на 10-15 секунд перед нарезкой – только вонять будет по всей квартире.
- Держать во рту кусок хлеба.
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