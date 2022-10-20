Вот что нельзя делать с микроволновкой и холодильником: может ударить током
Обычно когда человек занят, то он пытается делать несколько работ одновременно. Так случается, что мокрыми руками он может открыть холодильник или микроволновку. Однако это может быть опасно.
Об этом пишет SantePlus.
В чем опасность
Специалисты говорят, что нельзя открывать дверцу холодильника или микроволновки мокрыми руками. Просто потому, что электрический ток проходит от устройства к вашим рукам, что может вызвать поражение током.
Эта обыденная ситуация очень распространена. Все те, кто привык делать на кухне несколько дел одновременно, часто спешат, моют руки и не вытирают их систематически.
Так же, исходя из ванной комнаты, многие не думают вытирать руки и переходят к использованию электронных устройств. Важно помнить, что вода и электричество могут представлять реальную опасность.
Отмечается, что попавшая на кожу вода не должна контактировать с бытовыми приборами, поскольку это может привести к поражению электрическим током.
Как уберечься
При контакте с водой тело человека быстро становится проводником электричества. Эксперты объясняют, что когда вы подключаете устройство к электрическому току, ваша влажная кожа будет действовать как электрический проводник. В результате можно получить удар электрическим током.
Поэтому, если вы промокли под дождем или вышли из ванной, не забудьте вытереть руки. Это следует делать перед тем, как прикасаться к любому электрическому прибору, который есть у вас дома.
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