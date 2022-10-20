Вот что нельзя делать с микроволновкой и холодильником: может ударить током

Обычно когда человек занят, то он пытается делать несколько работ одновременно. Так случается, что мокрыми руками он может открыть холодильник или микроволновку. Однако это может быть опасно.

В чем опасность

Специалисты говорят, что нельзя открывать дверцу холодильника или микроволновки мокрыми руками. Просто потому, что электрический ток проходит от устройства к вашим рукам, что может вызвать поражение током.

Эта обыденная ситуация очень распространена. Все те, кто привык делать на кухне несколько дел одновременно, часто спешат, моют руки и не вытирают их систематически.

Так же, исходя из ванной комнаты, многие не думают вытирать руки и переходят к использованию электронных устройств. Важно помнить, что вода и электричество могут представлять реальную опасность.

Отмечается, что попавшая на кожу вода не должна контактировать с бытовыми приборами, поскольку это может привести к поражению электрическим током.

Как уберечься

При контакте с водой тело человека быстро становится проводником электричества. Эксперты объясняют, что когда вы подключаете устройство к электрическому току, ваша влажная кожа будет действовать как электрический проводник. В результате можно получить удар электрическим током.

Поэтому, если вы промокли под дождем или вышли из ванной, не забудьте вытереть руки. Это следует делать перед тем, как прикасаться к любому электрическому прибору, который есть у вас дома.