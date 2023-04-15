Эти овощи и зелень следует высадить именно в мае, иначе будете без урожая
После завершения сезона дождей садово-огородные работы начнутся очень активно, а все растения быстро пойдут в рост. Поэтому май - это лучший период для работ с почвой.
Что именно можно высаживать в это время - читайте ниже в материале Styler.
Зелень
В мае можно заняться рассадой петрушки, базилика, чабреца, укропа, шалфея и цикория. Они хорошо переносят изменчивую погоду, а еще не требуют особого ухода.
Высаживать зелень лучше всего тогда, когда температура почвы прогреется до 11-13 градусов. В воздухе это ориентировочно 14-15 градусов тепла. Через неделю после высадки на вашем столе уже появится свежая и ароматная зелень.
Овощи
С высадкой рассады нужно быть очень осторожными и внимательными, ведь даже малейшее несоответствие условиям может погубить ростки. Поэтому подготовьте почву, добавьте в нее удобрения, разрыхлите землю.
В мае можно выращивать морковь, репу, капусту, огурцы, картофель, чеснок, редис и кукурузу. Во второй половине месяца можно посадить баклажаны, помидоры и перец.
Кроме того, в мае чаще всего сажают картофель. А еще садоводы считают, что последний месяц весны является наиболее благоприятным для выращивания лука.
Ягоды
Малину и клубнику тоже можно сажать в мае. Почву для них лучше готовить в апреле, когда погода еще не стабилизировалась. Для того чтобы ягоды точно прижились, воспользуйтесь этими советами:
- земля должна быть с нейтральным содержанием кислот.
- избегайте ветров.
- обеспечьте хороший доступ к солнечному свету.
- нельзя сажать малину после помидоров, картофеля или клубники.
Тыквенные
Если вы выращиваете арбузы, тыквы и дыни, то май - лучшее время для их высадки. Делать это можно уже в первых числах мая.
Семена арбуза можно сажать, когда воздух прогрелся до 12 градусов. Чтобы получить хороший урожай тыквы, сажайте ее после помидоров, картофеля, гороха или фасоли.
Перед посадкой дыни в грунт лучше накрыть его агроволокном за 2 недели для прогрева земли.
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