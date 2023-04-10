Когда сажать огурцы, чтобы получить щедрый урожай
Огурцы любят тепло и свет, так что с высадкой в открытый грунт спешить не стоит. Ростки сходят быстро и могут погибнуть от низких ночных температур или развиваться медленно и много болеть.
Когда и как нужно сажать огурцы на огороде - узнайте из материала Styler ниже.
Даты посадки огурцов
Лучшее время для высадки семян огурцов в открытый грунт - это конец апреля, май и даже июнь. Дело в том, что огурцы совсем не терпят заморозки и не любят перепадов температуры.
Многое зависит от региона Украины - на юге огурцы можно сажать в конце апреля, а в средней полосе и тем более на севере, лучше подождать до мая. Можно сеять огурцы в несколько этапов, например первую партию в мае, вторую в июне. Тогда у вас все лето будет новый урожай.
Сажать их можно, когда среднесуточная температура в течение нескольких дней составит не менее +12+15 градусов. При такой температуре первые всходы появятся примерно через 10 дней. Если посеять семена при температуре +15+18, то всходы покажутся уже через несколько дней.
Комфортная температура для роста и развития огурцов это +14+30 градусов.
По народным приметам огурцы сеют на Юрия (6 мая). Но можно высеять семена огурцов после 10 мая, тогда верхний слой почвы будет хорошо прогреваться и волноваться за будущий урожай не приходится.
По лунному посевному календарю, наиболее подходящие дни для огурцов это:
- 15, 17, 18, 26, 27 апреля,
- 2, 4-7, 12, 17, 19, 21-24, 28 мая,
- 1-4, 7, 9, 13-17, 21, 24, 26-28 июня.
Подготовьте участок для посева
Участок для выращивания огурцов должен быть хорошо освещен, защищен от ветра и богат перегноем.
Можно их разместить на участках, где в прошлом году росли: капуста, картофель, лук, помидор, перец или морковь. А вот мест, где росли тыквенные культуры, лучше избегать.
Субстрат должен быть легким и плодородным, поэтому перед посадкой следует добавить в него удобрения: перегной или компост из расчета два ведра на квадратный метр.
Как подготовить семена к посадке
Если вы купили качественные семена в специализированном магазине, то они уже прошли обеззараживание и подготовку.
В других случаях семена можно прогреть. Для этого его ставят в духовку на 2-3 часа при 50 градусах. Затем посевной материал замачивают на 30 минут в 1% растворе марганцовки. Затем семена высушивают и по желанию обрабатывают стимуляторами роста.
Важно помнить, что собственноручно собранные семена дадут хороший урожай только из сортовых огурцов. Если в прошлом году вы выращивали гибрид из пакетика, семена из собранных огурцов не следует использовать. Повторить урожай во втором поколении не получится.
Пошаговая инструкция посева огурцов:
- Сделайте в грунте борозды глубиной 2-4 см на расстоянии 70 см друг от друга.
- Борозды следует увлажнить и заполнить семенами с расстоянием в 5-10 см.
- Присыпьте семена грунтом и полейте участок.
После посадки вдоль грядки следует установить опоры. Если огурцы будут плестись вверх, а не стелиться вниз, это даст лучший урожай. Кроме того, его будет легче собирать.
Раньше мы писали о лучших сортах огурцов для открытого грунта.
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