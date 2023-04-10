Когда сажать огурцы, чтобы получить щедрый урожай

Огурцы любят тепло и свет, так что с высадкой в открытый грунт спешить не стоит. Ростки сходят быстро и могут погибнуть от низких ночных температур или развиваться медленно и много болеть.

Когда и как нужно сажать огурцы на огороде - узнайте из материала Styler ниже.

Даты посадки огурцов

Лучшее время для высадки семян огурцов в открытый грунт - это конец апреля, май и даже июнь. Дело в том, что огурцы совсем не терпят заморозки и не любят перепадов температуры.

Многое зависит от региона Украины - на юге огурцы можно сажать в конце апреля, а в средней полосе и тем более на севере, лучше подождать до мая. Можно сеять огурцы в несколько этапов, например первую партию в мае, вторую в июне. Тогда у вас все лето будет новый урожай.

Сажать их можно, когда среднесуточная температура в течение нескольких дней составит не менее +12+15 градусов. При такой температуре первые всходы появятся примерно через 10 дней. Если посеять семена при температуре +15+18, то всходы покажутся уже через несколько дней.

Комфортная температура для роста и развития огурцов это +14+30 градусов.

По народным приметам огурцы сеют на Юрия (6 мая). Но можно высеять семена огурцов после 10 мая, тогда верхний слой почвы будет хорошо прогреваться и волноваться за будущий урожай не приходится.

По лунному посевному календарю, наиболее подходящие дни для огурцов это:

15, 17, 18, 26, 27 апреля,

2, 4-7, 12, 17, 19, 21-24, 28 мая,

1-4, 7, 9, 13-17, 21, 24, 26-28 июня.

Подготовьте участок для посева

Участок для выращивания огурцов должен быть хорошо освещен, защищен от ветра и богат перегноем.

Можно их разместить на участках, где в прошлом году росли: капуста, картофель, лук, помидор, перец или морковь. А вот мест, где росли тыквенные культуры, лучше избегать.

Субстрат должен быть легким и плодородным, поэтому перед посадкой следует добавить в него удобрения: перегной или компост из расчета два ведра на квадратный метр.

Как подготовить семена к посадке

Если вы купили качественные семена в специализированном магазине, то они уже прошли обеззараживание и подготовку.

В других случаях семена можно прогреть. Для этого его ставят в духовку на 2-3 часа при 50 градусах. Затем посевной материал замачивают на 30 минут в 1% растворе марганцовки. Затем семена высушивают и по желанию обрабатывают стимуляторами роста.

Важно помнить, что собственноручно собранные семена дадут хороший урожай только из сортовых огурцов. Если в прошлом году вы выращивали гибрид из пакетика, семена из собранных огурцов не следует использовать. Повторить урожай во втором поколении не получится.

Пошаговая инструкция посева огурцов:

Сделайте в грунте борозды глубиной 2-4 см на расстоянии 70 см друг от друга.

Борозды следует увлажнить и заполнить семенами с расстоянием в 5-10 см.

Присыпьте семена грунтом и полейте участок.

После посадки вдоль грядки следует установить опоры. Если огурцы будут плестись вверх, а не стелиться вниз, это даст лучший урожай. Кроме того, его будет легче собирать.