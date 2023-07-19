Вот каким будет тризуб на монументе "Родина-мать" вместо советского герба: фото с производства

Министерство культуры и информационной политики приняло решение о замене советского герба на "Родине-мать". Вместо символики СССР будет украинский тризуб.

Каким он будет и сколько стоит производство - читайте ниже в материале Styler.

Как выглядит новый герб для монумента

Тризуб будут изготавливать из двух типов металла: нержавеющей стали толщиной 1,7 мм и стали зарубежного производства толщиной 1,5 мм.

Главной изюминкой этого проекта является то, что его создадут из специально восстановленной марки стали. Именно из нее был изготовлен весь монумент в 1981 году.

Вот таким будет новый герб на "Родине-мать" (фото: life.liga.net)

Сколько будет стоить проект

Предварительные подсчеты в украинском институте стальных конструкций им. В. Н. Шимановского указывали на сумму 36 миллионов гривен.

Однако впоследствии министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что стоимость замены удалось снизить до 28 миллионов гривен.

Сложность проведения работ заключается и в том, что монтажные работы придется выполнять на высоте 92 метра. Для этого нужно специальное оборудование, а также благоприятные погодные условия - тепло и отсутствие ветра.

Также в МКИП заявили, что замена советской символики на тризуб завершится к 24 августа 2023 года.

Хотя, по словам работников Украинского института стальных конструкций, учитывая все необходимые работы только ко Дню Независимости 2024 года на "Родине-мать" будет новый герб, украинский.