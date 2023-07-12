В Киеве могут продлить работу заведений общественного питания по вечерам: что известно

Национальная ресторанная ассоциация Украины обратилась к Раде обороны Киева с просьбой рассмотреть вопрос о продолжении времени работы заведений общественного питания.

Предприниматели отмечают, что продолжение работы заведений общественного питания на один час - до 23:00, будет способствовать улучшению экономической ситуации в городе, созданию дополнительных рабочих мест, увеличению поступлений от налогов, сборов и платежей в бюджеты всех уровней.

Ранее все заведения сферы общественного питания работали только до 22:00, так как с 23:00 начинался комендантский час. С марта 2023 года в Киеве комендантский час начинается с 00:00.

Со второго дня войны рестораны, которые входят в Ассоциацию, развернули в Киеве 21 одну кухню и ежедневно кормят бесплатно 178 организаций: части ВСУ, больницы, детские дома и дома престарелых, полицию, территориальную оборону, людей в бомбоубежищах и многих нуждающихся.

Просьбу о продлении работы заведений общепита подписало 80 рестораторов и владельцев сетей.

Стоит отметить, что Кличко пообещал рассмотреть этот вопрос в ближайшее время.

"Мы понимаем, что бизнес должен работать, экономика должна получать налоги, а люди - иметь работу. Городская власть рассмотрит этот вопрос взвешенно. Состоится встреча с предпринимателями для обсуждения всех аспектов. А после этого вопрос рассмотрит Рада обороны столицы", - сказал мэр Киева.