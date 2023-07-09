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Где в Киеве сейчас купаться нельзя: специалисты снова проверили воду на популярных пляжах

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Киев, Воскресенье 09 июля 2023 13:31
Где в Киеве сейчас купаться нельзя: специалисты снова проверили воду на популярных пляжах На каких пляжах в Киеве купаться сейчас нельзя (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Температура воздуха снова высокая, а значит жители Киева снова будут держаться поближе к воде. Однако часть водоемов в столице не отвечает нормам и купаться в них категорически нельзя.

На каких пляжах Киева вода не отвечает нормам, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной продпотребслужбы.

Пляжный сезон в Киеве

В столице снова проверили качество воды в городских водоемах. И хотя официально пляжный сезон в Киеве не открывали по соображениям безопасности, люди все равно стараются в жаркие дни посещать водоемы и пляжи.

Категорического запрета на посещение мест отдыха нет, но власти столицы рекомендуют воздержаться от посещения пляжей, где нет укрытий поблизости и защитных сооружений. А строгий запрет есть на отдых на воде с квадрациклами, катерами и лодками.

Мониторинг качества воды водных объектов провели в местах массового отдыха населения в таких местах:

  • Венеция
  • Веселка
  • Детский
  • Золотой
  • Молодежный
  • Предместная Слободка
  • Радуга
  • Тельбин
  • Центральный
  • Троещина
  • Черторой
  • Галерный
  • Вербный
  • Пуща Водица

Где купаться в Киеве нельзя

По данным специалистов, вода не отвечает нормам в 6 городских водоемах. Они призывают жителей Киева и гостей столицы не купаться на таких пляжах:

  • Веселка
  • Радуга
  • Троещина
  • Галерный
  • Вербный
  • Пуща Водица

"По результатам санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований проб воды на этих объектах не отвечают требованиям гигиенических нормативов качества воды водных объектов", - сказано в сообщении.

Кстати, ранее мы писали о том, что врачи назвали 7 самых частых инфекций, которые распространяются через загрязненную воду.

А еще рассказывали о том, как выглядит Кирилловка, которая уже второе лето оккупирована.

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