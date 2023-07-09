Где в Киеве сейчас купаться нельзя: специалисты снова проверили воду на популярных пляжах
Температура воздуха снова высокая, а значит жители Киева снова будут держаться поближе к воде. Однако часть водоемов в столице не отвечает нормам и купаться в них категорически нельзя.
На каких пляжах Киева вода не отвечает нормам, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной продпотребслужбы.
Пляжный сезон в Киеве
В столице снова проверили качество воды в городских водоемах. И хотя официально пляжный сезон в Киеве не открывали по соображениям безопасности, люди все равно стараются в жаркие дни посещать водоемы и пляжи.
Категорического запрета на посещение мест отдыха нет, но власти столицы рекомендуют воздержаться от посещения пляжей, где нет укрытий поблизости и защитных сооружений. А строгий запрет есть на отдых на воде с квадрациклами, катерами и лодками.
Мониторинг качества воды водных объектов провели в местах массового отдыха населения в таких местах:
- Венеция
- Веселка
- Детский
- Золотой
- Молодежный
- Предместная Слободка
- Радуга
- Тельбин
- Центральный
- Троещина
- Черторой
- Галерный
- Вербный
- Пуща Водица
Где купаться в Киеве нельзя
По данным специалистов, вода не отвечает нормам в 6 городских водоемах. Они призывают жителей Киева и гостей столицы не купаться на таких пляжах:
- Веселка
- Радуга
- Троещина
- Галерный
- Вербный
- Пуща Водица
"По результатам санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований проб воды на этих объектах не отвечают требованиям гигиенических нормативов качества воды водных объектов", - сказано в сообщении.
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