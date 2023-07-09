Где в Киеве сейчас купаться нельзя: специалисты снова проверили воду на популярных пляжах

Температура воздуха снова высокая, а значит жители Киева снова будут держаться поближе к воде. Однако часть водоемов в столице не отвечает нормам и купаться в них категорически нельзя.

На каких пляжах Киева вода не отвечает нормам, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной продпотребслужбы.

Пляжный сезон в Киеве

В столице снова проверили качество воды в городских водоемах. И хотя официально пляжный сезон в Киеве не открывали по соображениям безопасности, люди все равно стараются в жаркие дни посещать водоемы и пляжи.

Категорического запрета на посещение мест отдыха нет, но власти столицы рекомендуют воздержаться от посещения пляжей, где нет укрытий поблизости и защитных сооружений. А строгий запрет есть на отдых на воде с квадрациклами, катерами и лодками.

Мониторинг качества воды водных объектов провели в местах массового отдыха населения в таких местах:

Венеция

Веселка

Детский

Золотой

Молодежный

Предместная Слободка

Радуга

Тельбин

Центральный

Троещина

Черторой

Галерный

Вербный

Пуща Водица

Где купаться в Киеве нельзя

По данным специалистов, вода не отвечает нормам в 6 городских водоемах. Они призывают жителей Киева и гостей столицы не купаться на таких пляжах:

Веселка

Радуга

Троещина

Галерный

Вербный

Пуща Водица

"По результатам санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований проб воды на этих объектах не отвечают требованиям гигиенических нормативов качества воды водных объектов", - сказано в сообщении.