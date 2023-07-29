Вот какие растения на улице вызывают у вас аллергию: полезный список
Когда начинается сезон цветения, многие люди испытывают на себе симптомы аллергии. Но при этом вы часто можете даже и не знать, что именно вызывало у вас слезливость, чихание или другую реакцию.
Издание House Beautiful выяснило, какие растения чаще всего провоцируют аллергию.
Список растений-аллергенов
Широкий спектр воздействия на человека имеют именно деревья, потому что их пыльца легко распространяется ветром и вызывает ряд неприятных симптомов. Если вы аллергик, то лучше не сажайте под своими окнами:
- тую
- ольху
- ясень
- осину
- бук
- березу
- каллистемон
- тополь
- можжевельник
- дуб
- иву
А как тогда правильно подбирать растения?
Руководитель миссии Американского фонда борьбы с астмой и аллергией Мелани Карвер говорит, что аллергикам лучше выбирать растения, опыляемые только насекомыми.
Дело в том, что пыльца таких растений тяжелее и благодаря этому не распространяется ветром так активно. К такой зелени относятся виола, герань, лобелия, бегония, разрыв-трава и многолетние растения, такие как лилейники. Сюда также можно добавить куфею, кошачью мяту, петунию, шалфей и молочай.
Как облегчить симптомы аллергии
Конечно, вы не сможете избегать растений-аллергенов постоянно. Но, к счастью, дискомфорт от аллергии можно облегчить или контролировать. Для этого:
- примите лекарство против аллергии прежде чем идти на улицу
- работайте на огороде и в саду утром или вечером, когда количество пыльцы наименьшее
- проверяйте качество воздуха, особенно если у вас астма
- не работайте с растениями в ветреную погоду
- носите шляпу и солнцезащитные очки
- примите душ и вымойте голову, когда придете домой
- выстирайте и высушите рабочую одежду для улицы
- находясь в помещении, закрывайте окна и включайте кондиционер
Раньше мы рассказывали, какой летний овощ является распространенным аллергеном.
Читайте также, какие продукты вызывают самые редкие аллергии в мире.