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Вот какие растения на улице вызывают у вас аллергию: полезный список

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Украина, Суббота 29 июля 2023 14:27
Вот какие растения на улице вызывают у вас аллергию: полезный список Какие растения вызывают аллергию (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Когда начинается сезон цветения, многие люди испытывают на себе симптомы аллергии. Но при этом вы часто можете даже и не знать, что именно вызывало у вас слезливость, чихание или другую реакцию.

Издание House Beautiful выяснило, какие растения чаще всего провоцируют аллергию.

Список растений-аллергенов

Широкий спектр воздействия на человека имеют именно деревья, потому что их пыльца легко распространяется ветром и вызывает ряд неприятных симптомов. Если вы аллергик, то лучше не сажайте под своими окнами:

  • тую
  • ольху
  • ясень
  • осину
  • бук
  • березу
  • каллистемон
  • тополь
  • можжевельник
  • дуб
  • иву

А как тогда правильно подбирать растения?

Руководитель миссии Американского фонда борьбы с астмой и аллергией Мелани Карвер говорит, что аллергикам лучше выбирать растения, опыляемые только насекомыми.

Дело в том, что пыльца таких растений тяжелее и благодаря этому не распространяется ветром так активно. К такой зелени относятся виола, герань, лобелия, бегония, разрыв-трава и многолетние растения, такие как лилейники. Сюда также можно добавить куфею, кошачью мяту, петунию, шалфей и молочай.

Как облегчить симптомы аллергии

Конечно, вы не сможете избегать растений-аллергенов постоянно. Но, к счастью, дискомфорт от аллергии можно облегчить или контролировать. Для этого:

  • примите лекарство против аллергии прежде чем идти на улицу
  • работайте на огороде и в саду утром или вечером, когда количество пыльцы наименьшее
  • проверяйте качество воздуха, особенно если у вас астма
  • не работайте с растениями в ветреную погоду
  • носите шляпу и солнцезащитные очки
  • примите душ и вымойте голову, когда придете домой
  • выстирайте и высушите рабочую одежду для улицы
  • находясь в помещении, закрывайте окна и включайте кондиционер

Раньше мы рассказывали, какой летний овощ является распространенным аллергеном.

Читайте также, какие продукты вызывают самые редкие аллергии в мире.

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