Этот овощ вызывает проблемы с пищеварением, аллергию и повышает давление
Баклажаны являются очень полезным продуктом, который содержит много витаминов. Однако стоит быть осторожным, ведь такой овощ может серьезно навредить.
Об этом сообщает Fischer institute.
Какой вред для организма
Баклажаны обладают огромным количеством полезных свойств, и такой овощ очень популярен в приготовлении множества блюд. Важно, если есть слишком много баклажанов, то можно снивелировать все их полезные свойства.
Овощ содержит много клетчатки и помогает ощущать сытость и снизить уровень холестерина. К тому же может вызвать неприятные последствия для пищеварительного тракта.
В частности, может возникнуть вздутие живота и раздражение желудка. Следует избегать этого овоща и людям, имеющим аллергию на семейство пасленовых. Если после употребления баклажанов у вас начинаются сыпь, рвота, диарея, покраснение лица, то необходимо отказаться от этого продукта.
В баклажанах много алкалоидов, которые могут быть токсичными, если употреблять их регулярно в больших дозах. Алкалоиды могут помешать нормальной работе организма и привести к нарушению мышечной координации.
Не стоит есть много баклажанов и беременным женщинам, ведь нитраты могут привести к высокому давлению крови. Следует есть их в очень ограниченных количествах и людям, которые употребляют разные лекарства, ведь их взаимодействие может быть крайне непредсказуемым.
Полезные свойства баклажанов
Баклажан - продукт низкокалорийный, его нужно есть во время похудения. Плоды богаты клетчаткой, которая выводит из организма не только избыточную жидкость, но и шлаки.
Даже после обжаривания в растительном масле его калорийность все равно будет ниже большинства продуктов. Овощ легко переваривается, даже если у человека есть проблемы с пищеварением. В его плодах содержится большое количество полезных для сердца микроэлементов.
Баклажаны содержат витамины группы B, витамин С и каротин, а также такие необходимые организму минеральные вещества, как калий, железо, кальций, магний, натрий и фосфор. Витамин С защищает организм от инфекций и простуд, витамины группы B укрепляют нервную систему, способствуют борьбе с бессонницей и депрессией.
Как выбирать баклажаны
В баклажане есть вещество - соланин, которое полезно в небольшом количестве. Именно соланин придает плодам немного горький вкус. А в перезрелом плоде солонина слишком много, что может спровоцировать проблемы с желудком и раздражение пищевода.
Молодой плод легко узнать по состоянию кожуры и плодоножки. Если плодоножка коричневого цвета, такой баклажан был сорван уже давно. Кожура должна быть без коричневых пятен, молодой баклажан не бывает сухим.
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