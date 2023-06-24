Врач назвала самые редкие продукты, которые могут вызвать аллергию. А вы их употребляете?

Пищевая индустрия не останавливается и создает новые продукты, текстуры и т.д. Однако человеческий организм не успевает приспосабливаться к новинкам с такой же скоростью. В результате могут развиваться редкие пищевые аллергии.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала врач-аллерголог клиники аллергологии и иммунологии AirDOC Анастасия Левченко.

Какие продукты недавно стали аллергенами

По словам врача, самый новый редкий аллерген - это каннабис.

"В настоящее время публикуют многие исследования, доказывающие, что аллергия на каннабис становится более распространенным явлением. Особенно после того, как этот продукт легализовали в некоторых странах", - объясняет она.

Все потому, что каннабис - это растение, и именно поэтому к нему возникает аллергия. При этом неважно, каким образом люди употребляют каннабис: ингаляционным путем или в составе кремов, лекарств или пищи.

"Честно говоря, к нам уже обращаются пациенты, у которых есть аллергические реакции после употребления каннабиса. Среди самых распространенных симптомов - крапивница, раздражение кожи, аллергический ринит. К сожалению, пока не существует стандартизированного теста для диагностики аллергии на каннабис", - рассказывает эксперт.

Она также упоминает красное мясо как редкий аллерген. Сенсибилизация к продукту происходит после укуса клеща.

"Если клещ кусал крупный рогатый скот, а потом укусил человека, с большой вероятностью он станет сенсибилизированным к красному мясу", - говорит специалист.

Есть новые экзотические аллергии

Экзотическим врач называет аллергию на червей и кузнечиков.

"Недавно ЕС разрешил использовать два вида кузнечиков как заменитель белка в пищевой промышленности. Насекомых перемалывают в порошок и применяют как один из ингредиентов в составе колбасы, соусов, печенья или хлеба", - удивляет врач.

По ее словам, такое решение обуславливается тем, что население земного шара к 2050 году увеличится на 2 миллиарда, поэтому возникнет потребность в дополнительных 265 тоннах белка.

Однако сейчас содержание такого белка в продуктах не должно превышать 5%. К тому же белок насекомых можно использовать и при изготовлении лекарств.

В Украине есть такие лекарства или продукты?

Эксперт убеждает, что пока нет. Но вместе с тем, она уверена, что со временем такие продукты будут появляться и у нас.

"Мы уже получали аллергенные панели и удивлялись: откуда у пациента аллергия на насекомых? Потом поняли: человек некоторое время жил за границей и употреблял продукты, в составе которых был белок из насекомых", - объясняет она.