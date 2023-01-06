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Безопасно ли для здоровья быть вегетарианцем: это стоит знать

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Пятница 06 января 2023 07:35
Безопасно ли для здоровья быть вегетарианцем: это стоит знать Полезно ли вегетарианство для здоровья (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В современном мире очень распространено вегетарианство. Это питание, в рационе которого ограничены или совсем исключены продукты животного происхождения. Такое питание существенно уменьшает риск многих заболеваний.

Об этом сообщила диетолог и гастроэнтеролог Марта Фармага в Instagram.

Польза вегетарианства

По словам врача, быть вегетарианцем совсем не вредно, а наоборот это уменьшает риск сахарного диабета II типа, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и некоторых видов рака.

Вегетарианцы употребляют в пищу продукты растительного происхождения с небольшим количеством ингредиентов животного происхождения или без них. Это все овощи, цельнозерновые продукты, бобовые, орехи, семена и фрукты.

Вегетарианские блюда сейчас очень разнообразны, вкусны и питательны и способны обеспечить организм всем необходимым.

"Однако есть группа макро- и микроэлементов, которые нужно особенно тщательно контролировать. Поэтому давайте вместе разберемся, что это и как все разумно сбалансировать", - говорится в сообщении.

Важно, что вегетарианство нельзя считать рациональным питанием для растущего организма (дети, подростки), женщин - во время беременности, в период лактации, в период менопаузы, пожилых людей, спортсменов и людей, занимающихся тяжелым физическим трудом.

Рекомендуемый продуктовый набор:

  • Фрукты (свежие или сушеные) - 25%;
  • Овощи сырые (листовые, корневые, преимущественно зеленого цвета) по сезону, отдельно или в виде салатов - 25%, в запеченном виде - 25%;
  • Белковые продукты (орехи, при лактовом гетарианстве - кисломолочные продукты, прежде всего, кисломолочный творог) - 10%;
  • Углеводы (зерновые продукты, легкоусвояемые углеводы) - 10%;
  • Жиры (растительные, масло сливочное) - 5%.

Раньше мы называли опасную пищу, которую запрещено давать детям.

Также мы писали, какая популярная еда может привести к инсульту.

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