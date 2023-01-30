Почему слабоалкогольные газированные напитки и алкогольные энергетики очень вредны: объяснение экспертов

"Чрезмерное потребление алкоголя вредно для вашего здоровья" - эту фразу сегодня знает каждый, от подростка до зрелого человека. Традиционно думая об отрицательном влиянии, мы рассматриваем более крепкие напитки со значительным содержанием спирта. Но верно ли это? Действительно ли можно упускать из внимания вред слабоалкогольных газированных напитков и алкогольных энергетиков?

Почему слабоалкогольные газированные напитки и алкогольные энергетики очень опасны для здоровья читайте в материале ниже.

Недооценивать вред - опасно

Однозначно: недооценивать негативное влияние слабоалкогольных напитков на организм - не самая лучшая идея. Как раз в этом и состоит их наибольшая опасность, особенно для подростков.

Ведь продавцы часто не проявляют достаточной бдительности в проверке документов при покупке слабоалкогольных напитков, дети находят возможности приобрести их, а родители не замечают опьянения. Поэтому часто это первый шаг к проблемам со здоровьем, сильным отравлениям или даже алкоголизму.

Согласно опросу ESPAD, вино вместе со слабоалкогольными напитками - самые популярные среди подростков.

Как слабоалкогольные напитки вредят организму?

Любой уровень употребления алкоголя представляет опасность для здоровья. Прежде всего, это угроза для здоровья печени и сердца, желудочно-кишечного тракта. А также они:

Приводят к снижению давления и могут вызвать развитие сахарного диабета, поскольку содержат красители, консерванты и большое количество сахара.

Часто вызывают сильные алкогольные отравления, особенно в летний период. Потому что из-за относительно низкого содержания спирта обладают свойством вызвать желание выпить больше и получить более сильное опьянение, из-за чего можно легко не рассчитать количество. Особенно это касается подростков, которые не могут адекватно оценивать свое состояние.

Вызывают зависимость и развитие алкоголизма как у взрослых, так и подростков. Что может перерасти в употребление и крепких напитков в больших количествах. В частности, содержащийся в таких напитках газ ускоряет всасывание спирта в кровь и незаметно для человека вызывает зависимость.

Провоцируют появление лишнего веса.

Бренды и привлечение внимания подростков

Многие популярные международные и отечественные бренды скрывают за своими яркими бутылками, привлекательными слоганами, а в последнее время и патриотическими мотивами лишь намерение заработка на здоровье украинской молодежи.

Употребление слабоалкогольных напитков презентуется как обязательный атрибут веселого времяпрепровождения с друзьями, общения с девушкой или парнем, необходимость для того, чтобы быть популярным и "своим в компании".

Однако никаких упоминаний о плохом самочувствии, симптомах сильного похмелья и алкогольном отравлении. Все это искажает восприятие детей и подростков.

Revo, King's Bridge, Shake, Ром Кола, Джин Тоник, Longer - и это далеко не полный перечень причастных брендов.

Всегда думать о последствиях

Конечно, взрослый и ответственный человек, адекватно оценивающий ситуацию и свое здоровье, иногда по желанию может позволить себе и крепкие, и слабоалкогольные напитки.

Перед употреблением слабоалкогольных напитков и алкогольных энергетиков каждый, а особенно, подросток, должен задать себе вопрос: стоит ли оно того? Равнозначно ли быстротечное и обманчивое удовольствие от опьянения и испорченное здоровье, а может и жизнь?

Будьте внимательны к себе и своим детям - откровенно и понятно объясняйте им возможные последствия и формируйте правильное отношение к употреблению алкоголя с подросткового возраста. Чтобы слабоалкогольные газированные напитки и алкогольные энергетики не стали злополучной тропой к зависимости ни для вас, ни для вашего ребенка.