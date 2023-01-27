Вот что произойдет с вашим организмом, если на месяц откажетесь от сахара

Все мы слышали об негативных последствиях употребления сахара на организм. Но задумывались ли над тем, как улучшится наше здоровье, если откажемся от этого продукта хотя бы на месяц?

О том, какие последствия это будет иметь для организма, рассказали на ресурсе Eat This, Not That.

Как влияет сахар на здоровье

По данным Американской кардиологической ассоциации, американцы потребляют в среднем 77 грамм добавленного сахара в день, что втрое превышает рекомендованное ежедневное количество для женщин.

Для сравнения, четыре грамма сахара равны одной чайной ложке, следовательно, 77 граммов - это чуть меньше половины стакана. Ассоциация также обнаружила, что основным источником сахара есть напитки, далее закуски и десерты.

Издание Harvard Health Publishing сообщило, что повышенное потребление добавленного сахара связано с чем угодно: от диабета и увеличения веса до жировой болезни печени.

Следует отметить, что чрезмерное потребление добавленного сахара может повысить уровень триглицеридов, что связано с большим риском сердечных заболеваний. Некоторые исследования показали, что это может увеличить риск снижения когнитивных функций и некоторых видов рака.

Отказ от сахара даже в месяц дает невероятные эффекты на организм. От снижения риска диабета до улучшения здоровья кишечника и уменьшения тревоги.

Что произойдет с организмом, если вы откажетесь от сахара

Уменьшится воспаление в организме. Исследование 2006 г. показывает, что сахар может быть непосредственно связан с разнообразного рода воспаления в организме. Если вы научитесь жить без добавления сахара, это может помочь вам снизить количество этих состояний.

Снижение риска рака. В 2020 году эксперты установили, что потребление сахара может являться фактором риска развития некоторых видов рака, в частности молочной железы. Отказ от сахара также может привести к этим рискам.

"Потребление сахара "кормит" раковые клетки, даже те, у кого уже есть рак", - заявляет врач Эллисон Таллман.

Больше энергии. Таллман также отмечает, что рафинированный сахар, например содержащийся в обработанных пищевых продуктах, печенье, чипсах и пирожных, может вызвать у вас чувство вялости.

"Отказавшись от этих продуктов и от сахара вы увеличите свою энергию и будете чувствовать себя лучше, чем когда-либо", - добавляет врач.

Улучшится работа кишечника. Отказ от сахара на месяц может быть полезен для пищеварения и устранит проблему вздутия живота. Также это поможет сбалансировать количество хороших кишечных бактерий.

"Сахар и рафинированные углеводы подпитывают вредоносные бактерии в кишечнике, что может привести к проблемам с пищеварением", - объясняет Дженни Аскью, диетолог.

Употребление сахара может спровоцировать слишком большое количество вредных бактерий и недостаточное количество полезных и потенциально может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом. А еще чрезмерное образование газов, вздутие живота, диарею или запор.

"Это также может способствовать возникновению воспалительных заболеваний - например, прыщей, головных болей и высыпаний", - добавляет Аскью.

Улучшится состояние зубов. Сахар не зря называют синонимом кариеса. По данным Healthy Food America, взрослые, регулярно употребляющие один-два сладких напитка в день, имеют на 30% больше заболеваний зубов, чем взрослые, не употребляющие сладких напитков.

Такое же исследование относительно детей показало, что у них также вдвое больший риск развития проблем с зубами, чем у детей, не пьющих сладких напитков.