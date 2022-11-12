Вот как не нужно использовать капсулы для стирки: все делают эту ошибку

Капсулы для стирки удобны в использовании и отлично отстирывают одежду. Однако при неправильном использовании могут повредить машинку. Поэтому важно знать несколько правил.

Какие повреждения возникнут

В частности, пленка, которая обертывает капсулы, может повредить стиральную машину, особенно при низких температурах или во время коротких циклов стирки. Толстая часть капсулы может не раствориться, а ее компоненты могут испачкать одежду или стенки барабана.

Кроме того, нерастворенные части капсулы могут выдавать неприятный запах и засорить трубы.

Как правильно использовать капсулы

Чтобы правильно использовать капсульное стиральное средство, во время стирки в стиральной машине не забудьте внимательно проверить упаковку. Обычно изготовитель указывает, при какой температуре их следует использовать.

Стирка продолжительностью от 15 до 30 минут может быть слишком короткой. Специальные программы для шерсти или деликатных тканей могут препятствовать правильному растворению капсулы.

Капсульный тип стирального средства является экологически чистым, не содержит аллергенов и его можно легко хранить, в отличие от больших пакетов стирального средства, которые занимают много места.

Из минусов капсул стоит отметить, что они стоят дороже порошка.

Также, если вы заметили остатки моющего средства на своей одежде, то это означает, что капсула растворилась не полностью. Как правило, это может быть результатом перегрузки стиральной машины или слишком коротким циклом стирки. В такой ситуации важно как можно быстрее перестирать одежду, не добавляя стирального средства.