Де категорично не можна ставити пральну машину: ви будете здивовані
Для практичності пральну машину часто встановлюють в кутку ванної кімнати. Однак, на думку спеціаліста, це місце погане.
Щоб уникнути незручностей, краще перемістити машину в інше місце, пише Santé+ Magazine.
Чому не можна встановлювати пральну машину у ванній
У багатьох будинках пральну машину ставлять на кухні або в коридорі. Але, з естетичної точки зору і через шум, багато людей розміщують свою пральну машину у ванній кімнаті.
Однак, у цьому приміщенні завжди висока вологість, що не тільки сприяє розвитку грибкових бактерій в машині, але і впливає на сам пристрій. Волога спричиняє корозію делікатних частин пральної машини, що зменшує термін її служби.
Експерти радять розміщувати пральну машину у добре провітрюваному місці. Якщо у ванній кімнаті є вікно, це великий плюс, якщо ж його немає, то потрібно встановлювати витяжку або віддати перевагу іншому розташуванню.
Крім того, під час роботи машини не рекомендується приймати ванну або душ, оскільки ви ризикуєте отримати удар струмом. Так само не варто користуватися феном у ванній кімнаті, коли велика вологість.
Де краще встановити
Найкращим місцем для встановлення пральної машини є кухня. Вологість там значно нижча, і приміщення дуже часто добре провітрюється.
Зазначимо, для того, щоб безпечно під'єднати пральну машину та відповідати стандартам електромонтажу, варто звернутися за допомогою до спеціаліста.
Однак, якщо на кухні все ж таки немає місця для пральної машини, то для того, щоб розмістити її у ванній, потрібно дотримуватись таких стандартів:
- Зливний шланг пральної машини має довжину 1,5 м. Тому його слід монтувати якомога ближче до раковини, щоб він міг досягати зливу. Крім того, кабель живлення також має довжину 1,5 м, а це означає, що поруч має бути розетка. Також не слід використовувати подовжувач, оскільки це може спричинити коротке замикання;
- Переконайтеся, що машина розміщена на відстані не менше 60 см від краю ванни або душу;
- Оскільки дверцята пральної машини повинні деякий час залишатися відкритими після циклу прання, ви повинні залишити місце для цього;
- Щоб вона була стійкою і не рухалася під час прання, необхідно мати певні спеціальні інструменти, щоб запобігти перекиданню машини. Деякі моделі мають ніжки, які можна підкрутити.
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