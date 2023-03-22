Вот как можно легко сделать базовую одежду стильной: простые хитрости

Сделайте одежду изысканной

В общем, если совместить несколько вещей вместе, то можно сделать свой наряд более стильным и изысканным.

Чтобы освежить вашу любимую удобную кофту, можно одеть поверх стильный кардиган или объемный свитер.

Поверх можно надеть куртку или пальто. Также можно добавить аксессуары, такие как шарфы, шляпы, сумки и украшения, чтобы сбалансировать образ.

Как сделать образ стильным (5minutecrafts)

Добавьте один яркий цвет в полностью черную одежду. Также мини платья можно совмещать с кардиганом.

Добавьте рубашку с длинным рукавом под летнее платье.

Как сделать образ стильным (5minutecrafts)

Измените стиль футболок

К примеру, вместо того, чтобы просто распускать футболку, попробуйте заправить ее в джинсы. Это придаст вашей фигуре пикантности, сделает талию более четкой и просто придаст более аккуратный вид.

Также футболку можно завязать узлом, чтобы сделать свой стиль более игривым.

Как сделать образ стильным (5minutecrafts)

Не забудьте о сумке

Сумка, которая выделяется, может мгновенно превратить простую одежду в шикарный образ. Если ваша одежда нейтрального цвета, то совмещайте ее с сумкой контрастного яркого цвета.

Как сделать образ стильным с помощью сумки (5minutecrafts)

Декольте

Мгновенный способ выглядеть более женственно и привлекательно - расстегнуть несколько верхних пуговиц на рубашке.

Как сделать образ стильным (5minutecrafts)

Добавьте аксессуары

Дополнительные аксессуары смогут отлично дополнить образ и сделать его стильным. Добавить можно кольца, ожерелье, выразительные серьги, солнцезащитные очки и головные уборы.

Как сделать образ стильным с помощью аксессуаров (5minutecrafts)