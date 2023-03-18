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Как одеваться, чтобы выглядеть стройнее: 6 простых хитростей

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Суббота 18 марта 2023 15:35
Как одеваться, чтобы выглядеть стройнее: 6 простых хитростей Как выглядеть стройнее (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Все знают, что лучший способ сбросить лишние килограммы и подтянуть свое тело - это постоянно заниматься спортом и правильно питаться. Но иногда похудеть нужно сразу заметно. Оказывается, правильно подобранный наряд может сделать тело более стройным и привлекательным.

Об этом сообщает 5-Minute Crafts.

Выбирайте темные цвета

Черный цвет придает более стройный вид. Можно также попробовать темно-серый, красный, зеленый и темно-синий.

Откажитесь от светлых брюк или джинсов, поскольку они могут сделать ваши ноги толще, особенно если у вас большие бедра.

Как одеваться, чтобы выглядеть стройнее: 6 простых хитростейКак одеваться, чтобы выглядеть стройнее (5minutecrafts)

Избегайте горизонтальных полос.

Вместо этого выбирайте вертикальные полосы, которые могут сделать вас худее и выше, создавая длинную линию.

Как одеваться, чтобы выглядеть стройнее: 6 простых хитростей

Как одеваться, чтобы выглядеть стройнее (5minutecrafts)

Выбирайте более мелкие узоры

Вместо больших принтов выбирайте более мелкие узоры, например мелкий горошек или тонкую полоску. Имейте в виду, что чем мельче печать, тем меньше вы можете показаться.

Как одеваться, чтобы выглядеть стройнее: 6 простых хитростейКакой принт на платьях выбирать (5minutecrafts)

Выбирайте обувь с острым носом

Это поможет сделать ваши ноги длиннее.

Как одеваться, чтобы выглядеть стройнее: 6 простых хитростейКакую обувь выбрать, чтобы выглядеть более стройной (5minutecrafts)

Выберите юбку-карандаш

Юбка-карандаш может сделать вас худее и придать вам аккуратный вид. Просто надевайте ее вместе с шифоновой блузой.

Как одеваться, чтобы выглядеть стройнее: 6 простых хитростей

Как одеваться, чтобы выглядеть стройнее (5minutecrafts)

Брюки с высокой посадкой

Брюки с низкой посадкой сделают бедра больше, а ноги короче. Кроме того, они могут придать вашему животу более заметный вид.

Как одеваться, чтобы выглядеть стройнее: 6 простых хитростей

Как одеваться, чтобы выглядеть стройнее (5minutecrafts)

Ранее мы сообщали какие модели джинсов полнят, а какие делают более стройными.

Также мы писали, как выглядеть стройнее на фото.

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