Как одеваться, чтобы выглядеть стройнее: 6 простых хитростей
Все знают, что лучший способ сбросить лишние килограммы и подтянуть свое тело - это постоянно заниматься спортом и правильно питаться. Но иногда похудеть нужно сразу заметно. Оказывается, правильно подобранный наряд может сделать тело более стройным и привлекательным.
Об этом сообщает 5-Minute Crafts.
Выбирайте темные цвета
Черный цвет придает более стройный вид. Можно также попробовать темно-серый, красный, зеленый и темно-синий.
Откажитесь от светлых брюк или джинсов, поскольку они могут сделать ваши ноги толще, особенно если у вас большие бедра.
Как одеваться, чтобы выглядеть стройнее (5minutecrafts)
Избегайте горизонтальных полос.
Вместо этого выбирайте вертикальные полосы, которые могут сделать вас худее и выше, создавая длинную линию.
Как одеваться, чтобы выглядеть стройнее (5minutecrafts)
Выбирайте более мелкие узоры
Вместо больших принтов выбирайте более мелкие узоры, например мелкий горошек или тонкую полоску. Имейте в виду, что чем мельче печать, тем меньше вы можете показаться.
Какой принт на платьях выбирать (5minutecrafts)
Выбирайте обувь с острым носом
Это поможет сделать ваши ноги длиннее.
Какую обувь выбрать, чтобы выглядеть более стройной (5minutecrafts)
Выберите юбку-карандаш
Юбка-карандаш может сделать вас худее и придать вам аккуратный вид. Просто надевайте ее вместе с шифоновой блузой.
Как одеваться, чтобы выглядеть стройнее (5minutecrafts)
Брюки с высокой посадкой
Брюки с низкой посадкой сделают бедра больше, а ноги короче. Кроме того, они могут придать вашему животу более заметный вид.
Как одеваться, чтобы выглядеть стройнее (5minutecrafts)
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