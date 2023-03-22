Ось як можна легко зробити базовий одяг стильним: прості хитрощі

Зробіть одяг вишуканим

Загалом, якщо поєднати кілька речей разом, то можна зробити свій наряд стильним та вишуканішим.

Щоб освіжити вашу улюблену зручну кофтину, можна одягнути поверх стильний кардиган або об'ємний светр.

Поверх можна одягнути куртку або пальто. Також можна додати аксесуари, як-от шарфи, капелюхи, сумки та прикраси, щоб збалансувати образ.

Як зробити образ стильним (5minutecrafts)

Додайте один яскравий колір до повністю чорного одягу. Також мінісукні можна поєднувати з кардиганом.

Додайте сорочку з довгим рукавом під літню сукню.

Як зробити образ стильним (5minutecrafts)

Змініть стиль футболок

Наприклад, замість того, щоб просто розпускати футболку, спробуйте заправити її у джинси. Це додасть вашій фігурі пікантності, зробить талію чіткішою та просто додасть більш акуратного вигляду.

Також футболку можна зав’язати вузлом, щоб зробити свій стиль більш грайливим.

Як зробити образ стильним (5minutecrafts)

Не забудьте про сумку

Сумка, яка виділяється, може миттєво перетворити простий одяг на шикарний образ. Якщо ваш одяг нейтрального кольору, то поєднуйте його з сумкою контрастного яскравого кольору.

Як зробити образ стильним за допомогою сумки (5minutecrafts)

Декольте

Миттєвий спосіб виглядати більш жіночно і привабливо - розстебнути кілька верхніх ґудзиків на сорочці.

Як зробити образ стильним (5minutecrafts)

Додайте аксесуари

Додаткові аксесуари зможуть чудово доповнити образ та зробити його стильним. Додати можна кільця, намисто, виразні сережки, сонцезахисні окуляри та головні убори.

Як зробити образ стильним за допомогою аксесуарів (5minutecrafts)