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Вот почему обязательно нужно стирать новые вещи после покупки

Новина українською →
Вторник 25 апреля 2023 18:08
Вот почему обязательно нужно стирать новые вещи после покупки Почему новую одежду нужно стирать (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Многим людям не терпится сразу же примерить на себя одежду, которую они недавно купили. Однако лучше с этим не торопиться, а предварительно постирать новую вещь.

К каким последствиям это может привести - читайте на Styler ниже.

Химикаты и красители

Для того, чтобы одежда всегда выглядела новой, чистой, она обрабатывается различными химическими веществами. На одежду часто наносят формальдегид, чтобы предотвратить рост бактерий во время перевозки и развитие плесени.

В результате, если носить такую одежду не выстиранной, то это может вызвать сыпь, зуд и другие аллергические реакции. Такие же высыпания могут являться следствием воздействия красителей, которыми окрашивают ткани. После стирки некоторое количество краски смывается.

Другие люди мерили одежду в магазине

В большинстве магазинов люди поначалу примеряют одежду, подбирая свой размер и подходящий фасон. Поэтому когда мы берем вещи в руки, нужно быть готовыми к тому, что ее могли надевать множество людей до нас.

Поэтому на ткани могли остаться частицы кожи и опасные микроорганизмы, которые могут спровоцировать дерматит, зуд и покраснение.

Микробы

Прежде чем оказаться в магазине, изготовленная на фабрике одежда упаковывается и транспортируется из одного места в другое с помощью различных видов транспорта.

Отследить весь маршрут продукта и условия его хранения практически нереально. Поэтому есть риск того, что до того как попасть к вам в руки, вещь могла контактировать с разными патогенами и микробами.

Поэтому одежду после покупки нужно обязательно постирать и только потом надевать на тело.

Раньше мы сообщали, чем постирать вещи, если закончился порошок.

Также мы писали, почему нельзя два дня подряд носить одну и ту же одежду.

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