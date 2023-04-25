Вот почему обязательно нужно стирать новые вещи после покупки

Многим людям не терпится сразу же примерить на себя одежду, которую они недавно купили. Однако лучше с этим не торопиться, а предварительно постирать новую вещь.

К каким последствиям это может привести - читайте на Styler ниже .

Химикаты и красители

Для того, чтобы одежда всегда выглядела новой, чистой, она обрабатывается различными химическими веществами. На одежду часто наносят формальдегид, чтобы предотвратить рост бактерий во время перевозки и развитие плесени.

В результате, если носить такую одежду не выстиранной, то это может вызвать сыпь, зуд и другие аллергические реакции. Такие же высыпания могут являться следствием воздействия красителей, которыми окрашивают ткани. После стирки некоторое количество краски смывается.

Другие люди мерили одежду в магазине

В большинстве магазинов люди поначалу примеряют одежду, подбирая свой размер и подходящий фасон. Поэтому когда мы берем вещи в руки, нужно быть готовыми к тому, что ее могли надевать множество людей до нас.

Поэтому на ткани могли остаться частицы кожи и опасные микроорганизмы, которые могут спровоцировать дерматит, зуд и покраснение.

Микробы

Прежде чем оказаться в магазине, изготовленная на фабрике одежда упаковывается и транспортируется из одного места в другое с помощью различных видов транспорта.

Отследить весь маршрут продукта и условия его хранения практически нереально. Поэтому есть риск того, что до того как попасть к вам в руки, вещь могла контактировать с разными патогенами и микробами.

Поэтому одежду после покупки нужно обязательно постирать и только потом надевать на тело.