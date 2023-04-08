Чем постирать вещи, если закончился порошок: простые и эффективные средства

Часто может случиться, что стиральный порошок заканчивается в самый неожиданный момент и срочно нужно постирать вещи. В таком случае помогут простые средства, которые есть в каждом доме.

Чем можно заменить порошок для стирки - читайте в материале Styler ниже .

Сода и хозяйственное мыло

С помощью простых средств можно сделать гель для стирки. Однако, им одежду стирают вручную - в машинку автомат его лучше не заливать.

Для изготовления геля требуется 2 л воды, 100 г пищевой соды и 100 г хозяйственного мыла. Мыло нужно натереть на терке и залить водой.

Далее необходимо разогреть воду на плите на маленьком огне, пока не растворится все мыло. После этого добавить соду и перемешать.

Эту смесь следует оставить под крышкой на сутки, затем перелить в емкость.

Такой состав средства не только выведет сложные пятна, но и продезинфицирует ткань.

Средство для мытья посуды

Средством для мытья посуды можно обработать пятна. Далее через 30 минут бросьте вещи в машинку и налейте еще 30-50 миллилитров моющего средства. Его также можно использовать для стирки вручную.

Горчичный порошок

Подходит для всех видов ткани, кроме хлопка. Потребуется 50 граммов, которые нужно добавить в барабан стиральной машины. Температуру для стирки нужно установить исходя из рекомендаций на этикетке одежды.

Шампунь

Шампунь для волос или гель для душа может тоже заменить стиральный порошок.

Однако важно, что такое средство не подходит для стирки в машине из-за большого количества пены. Поэтому шампунем лучше стирать вещи только вручную.