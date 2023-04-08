Зачем надрезать картофель перед посадкой и как правильно это делать

Опытные дачники уже с первых дней весны начинают задумываться о том, что они будут выращивать на своих участках. При посадке картофеля очень важно правильно рассчитать глубину, чтобы получить хороший урожай. Также необходимо правильно подготовить картофель к высадке.

Зачем опытные огородники надрезают картофель и как это влияет на будущий урожай - читайте в материале ниже .

Зачем это делать

Оказывается, надрезы на клубнях позволяют разбудить спящие почки. А чем больше их проснется, тем больше ростков пустит картофелина. В результате урожай из одного куста значительно увеличится.

Кольцевание

Самым простым способом надрезки картофеля является кольцевание. В частности, можно просто надрезать картофелину посредине. Глубина надреза должна быть до 1 см. Это и называют кольцеванием картофеля.

Кербовка

Лучше всего для этого метода выбирать картофель, на которых много глазков. Однако если их нет, то надрезы надо сделать в верхней и нижней части овоща. Глубина надреза должна составлять 0,5-0,7 см.

Оба метода дают примерно одинаковый результат. Впрочем, нужно помнить, что кербовку выполняют не позднее чем за месяц до высадки картофеля, а надрезы в обоих случаях лучше обрабатывать золой.

Когда сажать

В общем, когда почва будет прогрета до 7°C, можно начинать сажать картофель. Обычно когда распускаются листики березы, земля готова к работе. Такой период обычно приходится на середину апреля - начало мая.

Ранние сорта картофеля можно сажать в первых числах мая.