Вот вам и Кайдаш! 10 жарких фото Тараса Цымбалюка, который будет искать любовь на "Холостяке"

Актер Тарас Цымбалюк стал главным героем шоу "Холостяк" - новый сезон выйдет на экраны уже осенью 2025 года.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 10 горячих фото, которые точно следует увидеть.

Актер часто публикует в своем Instagram достаточно откровенные фото со съемок, тренировок и путешествий. Так, для одной из фотосессий он выбрал достаточно необычную локацию - душевую кабину. Он показал несколько снимков в классическом костюме, а затем снял верх.



Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Известно, что актер занимается спортом и часто демонстрирует свою физическую форму. В одной из серий откровенных снимков Тарас предстал в нижнем белье, белых носках и кроссовках, а также свитере, который он надел наполовину.



Цымбалюк показал себя во всей красе (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Также пикантные фото Цымбалюк показывал во время зимнего отдыха в Буковеле. Тогда он позировал с белым полотенцем на бедрах и шапкой-ушанкой на голове.



Тарас во время отдыха в декабре 2024 (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

"Гастрольный график и личная жизнь иногда делают очень приятные, лаконичные паузы в спорте. Продолжаем работать над собой", - подписал он одно из фото во время занятий спортом.



Цымбалюк в зале (фото: facebook.com/tarastsymbaluk)

Практически каждая фотосессия актера собирает огромное количество лайков и комментариев от подписчиц.



Актер во время фотосессии (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Если вы привыкли видеть его в роли Кайдаша - некоторые фото покажут совсем другую сторону актера. Например, каким он может быть дома.



Цымбалюк в домашней обстановке (instagram.com/taras.tsymbaliuk)

А так выглядит Тарас Цымбалюк во время шопинга.



Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Кроме того, Цымбалюка можно увидеть летом возле знаменитых тренажеров в столичном Гидропарке.



Тарас Цымбалюк постоянно занимается спортом (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Актер часто демонстрирует свои татуировки в пикантных фотосессиях.



Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Теперь понятно, почему именно он стал героем нового сезона "Холостяка". Эти фото говорят громче слов.



Тарас Цымбалюк стал новым холостяком (instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Напомним, что Цымбалюк два года был в отношениях с владелицей киевского ресторана Fish Fetish и бренда одежды GOT'S label Светланой Готочкиной. Пара часто делилась не только стильными фото, но и совместными снимками, при чем довольно откровенными, а также публично поздравляла друг друга с важными датами.

Цымбалюк даже познакомил Готочкину со своими родителями.

Однако в декабре 2024 года поклонники заподозрили, что между возлюбленными не все так гладко. Они перестали публиковать совместные фото, а Светлана публично не поздравила актера с днем рождения, который он отмечал 16 декабря.

Новый год и новогодние каникулы они тоже провели порознь: Цымбалюк отправился в Карпаты, а Готочкина - в теплых краях за границей.

В Stories актер последнее время употреблял слова "холостяк" и "холостяцкий", таким образом еще больше намекая на изменения своего статуса.



Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)