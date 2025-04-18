Ось вам і Кайдаш! 10 спекотних фото Тараса Цимбалюка, який шукатиме любов на "Холостяку"
Актор Тарас Цимбалюк став головним героєм шоу "Холостяк" - новий сезон вийде на екрани вже восени 2025 року.
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало для вас 10 гарячих фото, які точно варто побачити.
Актор часто публікує у своєму Instagram досить відверті фото зі зйомок, тренувань і подорожей. Так, для однієї з фотосесій він обрав досить незвичайну локацію - душову кабіну. Він показав кілька кадрів у класичному костюмі, а потім зняв верх.
Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Відомо, що актор займається спортом і часто демонструє свою фізичну форму. В одній із серій відвертих знімків Тарас постав у спідній білизні, білих шкарпетках і кросівках, а також светрі, який він одягнув наполовину.
Цимбалюк показав себе у всій красі (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Також пікантні фото Цимбалюк показував під час зимового відпочинку в Буковелі. Тоді він позував із білим рушником на стегнах і шапкою-вушанкою на голові.
Тарас під час відпочинку в грудні 2024 року (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
"Гастрольний графік та особисте життя інколи роблять дуже приємні, лаконічні паузи у спорті. Продовжуємо працювати над собою", - підписав він одне з фото під час занять спортом.
Цимбалюк у залі (фото: facebook.com/tarastsymbaluk)
Практично кожна фотосесія актора збирає величезну кількість лайків і коментарів від підписниць.
Актор під час фотосесії (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Якщо ви звикли бачити його в ролі Кайдаша - деякі фото покажуть зовсім інший бік актора. Наприклад, яким він може бути вдома.
Цимбалюк у домашній обстановці (instagram.com/taras.tsymbaliuk)
А так виглядає Тарас Цимбалюк під час шопінгу.
Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Крім того, Цимбалюка можна побачити влітку біля знаменитих тренажерів у столичному Гідропарку.
Тарас Цимбалюк постійно займається спортом (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Актор часто демонструє свої татуювання в пікантних фотосесіях.
Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Тепер зрозуміло, чому саме він став героєм нового сезону "Холостяка". Ці фото говорять голосніше за слова.
Тарас Цимбалюк став новим холостяком (instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Нагадаємо, що Цимбалюк два роки був у стосунках із власницею київського ресторану Fish Fetish і бренду одягу GOT'S label Світланою Готочкіною. Пара часто ділилася не тільки стильними фото, а й спільними світлинами, до того ж досить відвертими, а також публічно вітала один одного з важливими датами.
Цимбалюк навіть познайомив Готочкіну зі своїми батьками.
Однак у грудні 2024 року шанувальники запідозрили, що між коханими не все так гладко. Вони перестали публікувати спільні фото, а Світлана публічно не привітала актора з днем народження, який він відзначав 16 грудня.
Новий рік і новорічні канікули вони теж провели порізно: Цимбалюк вирушив у Карпати, а Готочкіна - у теплих краях за кордоном.
У Stories актор останнім часом вживав слова "холостяк" і "холостяцький", таким чином ще більше натякаючи на зміни свого статусу.
Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
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