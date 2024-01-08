Костюк ярко выиграла дерби украинок в Австралии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Adelaide International, 1-й раунд

Калинина – Костюк – 0:2 (6:7, 1:6)

С первых геймов в противостоянии наметилась тенденция. Удачные подачи украинки чередовали с обменами брейками. Такой сценарий реализовался трижды за первый сет. Как следствие, дело дошло до тай-брейка. Там сильнее оказалась Костюк.

А вот во второй партии борьбы не получилось. Калинина со старта оказалась в роли догоняющей. Костюк же с брейком сначала повела 2:0. Далее предоставила соотечественнице возможность размочить счет в третьем гейме. Этот локальный успех оказался последним для Калининой.

Костюк с еще двумя брейками быстро довел матч до победы. Закрыть сет, а за ним и поединок в целом, ей удалось всего за 27 минут. Статистика победительницы в этой партии показательна – 6 эйсов, 85% очков выигранных на первой подаче и 75% выигранных брейк-пойнтов.

В следующем круге Костюк встретится с победительницей пары Маркеты Вондроушовой и Александры Соснович. Чешка получила третий номер посева в Аделаиде. Белорусская же теннисистка пробилась в первый раунд сквозь сито квалификации.