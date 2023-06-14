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Как ввезти авто из-за границы в Украину: документы и алгоритм действий

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Среда 14 июня 2023 12:33
Как ввезти авто из-за границы в Украину: документы и алгоритм действий Фото: Ввоз авто в Украину (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова
Эксперт: Виталий Сокуренко

Многие украинцы покупают за границей авто и везут в Украину, чтобы растаможить и поставить на учет дома. В одних случаях украинец хочет перевезти авто из ЕС в Украину другому владельцу, а в других – потенциальный владелец автомобиля сам хочет перевезти машину из-за границы, чтобы потом ее растаможить.

Какие документы нужны для ввоза авто в Украину и как проходит эта процедура, в комментарии TRAVEL РБК-Украина пояснил адвокат АО "Legal Strategy" Виталий Сокуренко.

Ввезти авто из-за границы в Украину: что для этого нужно

При въезде в Украину на иностранном авто для личного пользования необходимо в письменном виде задекларировать транспортное средство и оплатить таможенные платежи, комментирует специалист. По его словам, это касается как украинцев, так и иностранных граждан, имеющих вид на жительство.

"Граждане, которые находятся на временном консульском учете в Посольстве Украины, могут не платить пошлину. Однако общее время пребывания авто на территории Украины должно составлять не более 60 суток в течение года", – говорит Виталий Сокуренко.

Таможенное оформление приобретенного за границей авто проходит по очереди. Для этого владелец на таможне предоставляет:

  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • договор купли-продажи и техпаспорт.

Как ввезти авто из-за границы в Украину: документы и алгоритм действийФото: На таможне нужно предоставить паспорт, ИНН, договор купли-продажи машины (facebook.com/DPSUkraine)

На таможне также составляется акт таможенного досмотра, в котором фиксируются повреждения авто. Человек получает таможенную декларацию и унифицированную квитанцию МД-1 на внесение денежного залога.

Далее таможенники ставят специальные отметки на подлинниках документов, подтверждающих право собственности на автомобиль, и выдают заверенную копию акта досмотра.

Как зарегистрировать в Украине авто, ввезенное из-за границы

Для регистрации автомобиля, ввезенного в Украину из-за границы, необходимо обратиться в сервисный центр МВД со следующими документами:

  • паспорт;
  • ИНН (индивидуальный налоговый номер);
  • документ на транспортное средство;
  • документ о правомерности приобретения ТС;
  • таможенные документы;
  • сертификат соответствия

Транспортное средство при регистрации также должно быть с владельцем.

Единый государственный информационный веб-портал "Единое окно для международной торговли" предлагает онлайн-калькулятор, где можно произвести примерный расчет таможенных платежей, которые нужно оплатить при таможенном оформлении легковых автомобилей.

Тем временем многие украинцы выехали в Польшу на своих автомобилях или приобрели там авто на европейской регистрации уже по приезде. Мы писали, за что могут штрафовать водителей в Польше.

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