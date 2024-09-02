Вот почему обязательно нужно включать в рацион копченый лосось: 5 главных причин

Почему эту рыбу обязательно нужно включать в рацион, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Good Food.

Какие 5 главных преимуществ копченого лосося для здоровья?

Поддерживает здоровое сердце

Жирная рыба, например лосось, богата типом полиненасыщенных жиров, которые называются омега-3 жирными кислотами. Эти жирные кислоты необходимы, поскольку организм не может их вырабатывать, поэтому мы должны регулярно включать их в рацион. Самые полезные омега-3 жирные кислоты, известные как длинноцепочечные, естественным образом содержатся в жирной рыбе в форме эйкозапентаеновой кислоты (EPA) и докозагексаеновой кислоты (DHA).

Считается, что жирные кислоты способствуют здоровью сердца и помогают поддерживать кожу, суставы и гормональный баланс. Кроме болезней сердца, ученые исследуют роль потребления рыбы в защите нас от некоторых видов рака и состояний, таких как астма, высокое кровяное давление, дегенерация желтого пятна и ревматоидный артрит.

Поддерживает работу мозга

Исследования показывают, что регулярное потребление уменьшает возрастную потеря мозга и может улучшить память - за это отвечают омега-3 жирные кислоты. Исследования, изучающие роль жирных сортов рыбы, показали пользу при таких заболеваниях как болезнь Альцгеймера, депрессия и рассеянный склероз.

Может оказывать противовоспалительное действие

Жирная рыба играет немаловажную роль в смягчении последствий воспаления, что имеет ключевое значение для лечения ряда хронических заболеваний, включая диабет и рак. Исследования показывают, что употребление жирной рыбы, например лосося, может снизить уровень маркеров, указывающих на воспаление.

Рыба защищает от рака

Розовый цвет лосося происходит от его богатого уровня защитного антиоксиданта под названием астаксантин. Это соединение связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, улучшая уровень холестерина и действуя в сочетании с омега-3 жирными кислотами для защиты мозга и нервной системы.

Поддерживает здоровое старение

Лосось является хорошим источником белка, который важен для поддержания здоровья костей, предотвращения потери мышц и помогает организму заживлять и восстанавливаться. Его богатое содержание астаксантина может помочь сохранить упругость кожи, уменьшить признаки старения и защитить кожу от повреждения ультрафиолетом.

Безопасный ли копченый лосось для всех?

Безопасно есть две порции рыбы в неделю, причем одна порция жирной рыбы, например лосось, скумбрия, сардины, сельдь и свежий тунец.

Это объясняется тем, что жирная рыба насыщена питательными веществами и содержит полезные жирные кислоты омега-3. Однако жирная рыба, как лосось, может содержать низкие уровни загрязняющих веществ, таких как диоксины и полихлорированные бифенилы. По этой причине некоторым группам рекомендуется свести к минимуму количество потребляемой ими жирной рыбы.

Кому рекомендовано ограничить потребление жирной рыбы до двух порций в неделю: