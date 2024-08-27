ua en ru
Вт, 27 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эксперт рассказала, почему огурец не так полезен, как вы думали

Вторник 27 августа 2024 13:45
UA EN RU
Эксперт рассказала, почему огурец не так полезен, как вы думали Фото: Полезны ли огурцы (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Огурцы могут быть популярной закуской или быстрым и легким дополнением к вашим летним салатам, но эксперт предупредил об одном опасном моменте.

Почему огурцы не так уж полезны, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Почему огурцы не так питательны

Диетолог Рианнон Ламберт, которая специализируется на контроле веса, бьет тревогу всем, кто их регулярно ест. По ее словам, этот овощ может быть не столь питательным, как люди думали сначала.

Фактически она говорит, что овощ лучше есть для увлажнения, поскольку он преимущественно состоит из воды.

Огурец представляет собой освежающий овощ с очень высоким (96%) содержанием воды, что делает его увлажняющим, но относительно низким содержанием питательных веществ.

Невзирая на то, что он содержит некие питательные вещества, такие как витамины группы В, витамины С и К, медь, фосфор, калий и магний, ему не хватает питательной плотности многих остальных овощей.

Огурцы действительно содержат некоторые антиоксиданты, такие как флавоноиды; кожура огурцов также содержит клетчатку.

Но в целом они не так богаты питательными веществами, как другие варианты, такие как листовая зелень или крестоцветные.

Рианнон уточнила, что лучше есть огурец сырым. По ее словам, эти овощи идеальны для салатов, бутербродов или как освежающая закуска.

Подобным образом, она говорит, что салат айсберг также снижает свою пищевую ценность, опять же его лучше всего использовать для увлажнения.

"Он обеспечивает очень небольшое количество необходимых витаминов и минералов, таких как витамины A, C и K, и содержит меньше клетчатки и антиоксидантов, чем его аналоги с более темными листьями", - резюмировала диетолог.

Раньше мы писали, как купить качественный и хороший мед.

Кстати, диетолог назвала супер-полезные для организма чаи.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питание Здоровая еда
NEWS
Предельный потолок - до 140 ракет. Эксперт объяснил тактику двойного удара РФ и назвал риски
Предельный потолок - до 140 ракет. Эксперт объяснил тактику двойного удара РФ и назвал риски