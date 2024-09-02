Ось чому неодмінно треба включати в раціон копчений лосось: 5 головних причин

Чому цю рибу неодмінно треба включати в раціон, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Good Food.

Які 5 головних переваг копченого лосося для здоров’я?

Підтримує здорове серце

Жирна риба, як-от лосось, багата типом поліненасичених жирів, які називаються омега-3 жирними кислотами. Ці жирні кислоти необхідні, оскільки організм не може їх виробляти, тому ми повинні регулярно включати їх у свій раціон. Найкорисніші омега-3 жирні кислоти, відомі як довголанцюгові, природним чином містяться в жирній рибі у формі ейкозапентаєнової кислоти (EPA) і докозагексаєнової кислоти (DHA).

Вважається, що ці жирні кислоти сприяють здоров’ю серця та допомагають підтримувати шкіру, суглоби та гормональний баланс. Окрім хвороб серця, вчені зараз досліджують роль споживання риби в захисті нас від деяких видів раку та станів, таких як астма, високий кров’яний тиск, дегенерація жовтої плями та ревматоїдний артрит.

Підтримує роботу мозку

Дослідження показують, що регулярне споживання зменшує вікову втрату мозку та може покращити пам’ять - за це відповідають омега-3 жирні кислоти. Дослідження, що вивчають роль жирних сортів риби, показали користь при таких захворюваннях, як хвороба Альцгеймера, депресія та розсіяний склероз.

Може мати протизапальну дію

Жирна риба відіграє важливу роль у пом’якшенні наслідків запалення, що має ключове значення для лікування низки хронічних захворювань, включаючи діабет і рак. Дослідження показують, що вживання жирної риби, наприклад лосося, може знизити рівень маркерів, які вказують на запалення.

Риба захищає від раку

Рожевий колір лосося походить від його багатого рівня захисного антиоксиданту під назвою астаксантин. Ця сполука пов’язана зі зниженням ризику серцево-судинних захворювань, покращуючи рівень холестерину та діючи в поєднанні з омега-3 жирними кислотами для захисту мозку та нервової системи.

Підтримує здорове старіння

Лосось є хорошим джерелом білка, який важливий для підтримки здоров’я кісток, запобігання втраті м’язів і допомагає організму загоюватися та відновлюватися. Його багатий вміст астаксантину може допомогти зберегти еластичність шкіри, зменшити ознаки старіння та захистити шкіру від пошкодження ультрафіолетом.

Чи безпечний копчений лосось для всіх?

Безпечно їсти дві порції риби на тиждень, причому одна порція жирної риби, наприклад лосось, скумбрія, сардини, оселедець і свіжий тунець.

Це пояснюється тим, що жирна риба насичена поживними речовинами та містить корисні омега-3 жирні кислоти. Однак жирна риба, як-от лосось, може містити низькі рівні забруднюючих речовин, таких як діоксини та поліхлоровані біфеніли. З цієї причини деяким групам рекомендується звести до мінімуму кількість жирної риби, яку вони споживають.

Кому рекомендовано обмежити споживання жирної риби до двох порцій на тиждень: