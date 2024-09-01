Вот почему обязательно нужно включать в рацион тунец в консервах: 5 главных причин

Топ-5 преимуществ для здоровья консервированного тунца

Источник высококачественного белка

Рыба является источником высококачественного белка, а консервированный тунец, в частности, является доступным источником и является основной пищей для хранения.

Полезный источник аминокислоты таурина

Кроме того, что морепродукты являются источником белка, включая рыбу, например тунец, являются полезным источником аминокислоты таурина. Исследования показывают, что эта аминокислота может быть полезна для защиты от болезней сердца.

Полезный источник витаминов и минералов

Как свежий, так и консервированный тунец является полезным источником витаминов группы B, особенно ниацина (B3), поддерживающего нервную систему и кожу. Тунец также содержит кальций, поддерживающий здоровье костей и сокращение мышц; магний, необходимый для энергии; и витамин D, поддерживающий иммунную систему, прочность костей и работу мозга. Свежий тунец (на 100 г) содержит вдвое больше витамина D, чем консервированный тунец.

Нежирный продукт

Тунец содержит низкое содержание жира, только 1 г жира в 100 граммовой порции – это также касается тунца, консервированного в собственном соке или рассоле.

Хотя когда-то считался жирным сортом рыбы, который считался полезным для здоровья сердца, официальные рекомендации Великобритании по жирной рыбе изменились в 2018 году, и тунец больше не считается хорошим источником. Это связано с тем, что текущие данные показывают, что уровень полиненасыщенных жирных кислот омега-3 с длинной цепью в свежем тунце более сравним с уровнем белой рыбы.

Может помочь контролировать вес

Тунец, включая консервированный тунец в собственном соке или рассоле, имеет низкое содержание жира и калорий, но высокое содержание белка, что делает его полезным дополнением к диете для похудения.

Всем ли можно есть тунец?

Здоровое сбалансированное питание должно включать по крайней мере две порции (две вареные порции по 140 г) рыбы в неделю, одна из которых должна быть жирной.

Тем не менее, для определенных видов рыбы, включая тунца, существуют рекомендации по максимальному количеству, которое вы должны есть. Это объясняется тем, что тунец подвержен риску загрязнения ртутью. Исследования свидетельствуют о том, что в легком и прыгающем тунце меньше ртути, чем в больших видах, таких как крупноглазый и белый тунец.

По этой причине рекомендуется, что если вы беременны не есть больше четырех банок тунца или двух стейков в неделю. В противном случае для большинства из нас тунец подходит как часть здорового питания.

Хотя аллергия на моллюсков более распространена, некоторые люди имеют аллергию на рыбу. Интересно, что некоторые исследования показывают, что консервированный тунец имеет меньшую аллергенность. Несмотря на это, если вы знаете, что у вас есть аллергия на рыбу, вам следует избегать ее потребления.