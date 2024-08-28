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Низкокалорийный и богат клетчаткой. Назван овощ, замедляющий старение

Среда 28 августа 2024 13:51
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Низкокалорийный и богат клетчаткой. Назван овощ, замедляющий старение Фото: Какие овощи замедляют старение (
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Ольга Безуглая

Крестоцветные овощи - это группа зеленых продуктов, которые очень богаты питательными веществами. Если вы будете включать их в свой ежедневный рацион, они будут способствовать снижению риска возникновения многих хронических заболеваний, в частности, онкологии и болезней сердца.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Ольги Безуглой в Instagram.

Что нужно знать о крестоцветных овощах

Низкокалорийные и богатые клетчаткой крестоцветы также помогают дольше чувствовать себя сытыми, что делает их прекрасным дополнением к здоровому питанию и здоровью сердца.

Ежедневное употребление крестоцветных овощей не только способствует омоложению, но и обеспечивает комплексную поддержку здоровья. Включив эти овощи в свой рацион, вы можете не только улучшить свое здоровье, но и повысить качество жизни в целом.

Какая польза для организма?

Крестоцветные овощи имеют глюкозинолаты - соединения, которые придают этим продуктам темно-зеленый цвет.

Исследования показывают, что глюкозинолаты обладают сильными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Они помогают защитить наши клетки от повреждений, вызывающих болезни.

В таких овощах много клетчатки и минералов.

Также по результатам исследований, крестоцветы способствуют здоровому сердцу и помогают снизить уровень холестерина.

Также доказано, что глюкозинолаты способны быть профилактикой онкозаболеваний.

В порции крестоцветных содержится до 20% суточной нормы клетчатки. Исследования показывают, что употребление 30 г клетчатки помогут похудеть.

Для справки

К семейству крестоцветных (или капустных) относятся цветная капуста, брокколи, руккола, бок чой, брюссельская капуста, белая и красная капуста, редька, репа, редис.

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