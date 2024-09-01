Ось чому неодмінно треба включати в раціон тунець в консервах: 5 головних причин

Топ-5 переваг для здоров'я консервованого тунця

Джерело високоякісного білка

Риба є джерелом високоякісного білка, а консервований тунець, зокрема, є доступним джерелом та є корисною основною їжею для зберігання.

Корисне джерело амінокислоти таурину

Крім того, що морепродукти є джерелом білка, включаючи рибу, як-от тунець, є корисним джерелом амінокислоти таурину. Дослідження показують, що ця амінокислота може бути корисною для захисту від хвороб серця.

Корисне джерело вітамінів і мінералів

Як свіжий, так і консервований тунець є корисним джерелом вітамінів групи B, особливо ніацину (B3), який підтримує нервову систему та шкіру. Тунець також містить кальцій, який підтримує здоров'я кісток і скорочення м'язів; магній, необхідний для енергії; і вітамін D, який підтримує імунну систему, міцність кісток і роботу мозку. Свіжий тунець (на 100 г) містить вдвічі більше вітаміну D, ніж консервований тунець.

Нежирний продукт

Тунець містить низький вміст жиру, лише 1 г жиру в 100 грамовій порції - це також стосується тунця, консервованого у власному соку чи в розсолі.

Хоча колись вважався жирним сортом риби, який вважався корисним для здоров’я серця, офіційні рекомендації Великобританії щодо жирної риби змінилися в 2018 році, і тунець більше не вважається хорошим джерелом. Це пов’язано з тим, що поточні дані показують, що рівень поліненасичених жирних кислот омега-3 з довгим ланцюгом у свіжому тунці більш порівнянний з рівнем у білій рибі.

Може допомогти контролювати вагу

Тунець, включаючи консервований тунець у власному соку або розсолі, має низький вміст жиру та калорій, але високий вміст білка, що робить його корисним додатком до дієти для схуднення.

Чи всім можна їсти тунець?

Здорове, збалансоване харчування повинно включати принаймні дві порції (дві варені порції по 140 г) риби на тиждень, одна з яких має бути жирною.

Тим не менш, для певних видів риби, включаючи тунця, існують рекомендації щодо максимальної кількості, яку ви повинні їсти. Це пояснюється тим, що тунець піддається ризику забруднення ртуттю. Дослідження свідчать про те, що в легкому та стрибучому тунці менше ртуті, ніж у великих видах, таких як великоокий і білий тунець.

З цієї причини рекомендується, що якщо ви вагітні не їсти більше чотирьох банок тунця або двох стейків тунця на тиждень. В іншому випадку для більшості з нас тунець підходить як частина здорового харчування.

Хоча алергія на молюсків є більш поширеною, деякі люди мають алергію на рибу. Цікаво, що деякі дослідження показують, що консервований тунець має меншу алергенність. Незважаючи на це, якщо ви знаєте, що у вас алергія на рибу, вам слід уникати її споживання.