Почему на самом деле рис нужно мыть перед варкой: не все знают причину

Обычно неотъемлемым этапом приготовления риса для многих является его промывание. Это помогает снизить количество крахмала, который остается в мутной воде.

Об этом говорится в результатах исследования на Conversation.

Что произойдет с рисом после промывания

В исследовании ученые сравнивали влияние промывания на клейкость и жесткость трех различных видов риса. В частности, испытали клейкий рис, среднезернистый и басмати.

Оказалось, что промывание любого количества раз не повлияло на клейкость и жесткость риса. Клейкость была вызвана не поверхностным крахмалом (амилозой), а другим крахмалом (амилопектином). Он вымывается из рисового зерна в процессе приготовления. Количество крахмала зависит от сорта риса.

Поэтому именно от сорта, а не от количества промывок зависит степень липкости.

Можно ли убрать все бактерии

При промывании от бактерий избавиться нельзя. В процессе приготовления все они погибнут независимо от того, мыли вы рис до этого или нет.

Если надолго оставить рис в теплой комнате, бактерии активируются и начинают размножаться.

Появляются токсины, которые невозможно обезвредить во время приготовления или повторного нагревания. Токсины могут вызывать тяжелые желудочно-кишечные заболевания. Поэтому долго хранить промытый или приготовленный рис при комнатной температуре нельзя.

Для чего на самом деле нужно промывать рис

Одной из причин является смывание остатков пыли, а также насекомых. Это нужно делать, ведь вы не знаете, при каких условиях рис фасовался.

Также, в связи с интенсивным использованием пластика в цепочке поставок пищевых продуктов, его неоднократно находили и в рисе. А процесс мойки смывает до 20 процентов пластика с сырого риса.

В чем польза риса

В отварном рисе содержится 2,6 г жиров и всего 120 калорий на 100 граммов продукта. Также он богат витаминами группы B, необходимыми для нервной системы, калием, марганцем, цинком магнием и фосфором.

Рис легко усваивается и полезен при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. При остром гастрите рекомендуются жидкие рисовые каши на воде.

Кому нельзя есть рис

Людям, склонным к запорам, рис не следует употреблять чаще, чем дважды в неделю. А при наличии ожирения рис следует и вовсе исключить.

Полностью здоровому человеку можно съедать не более 200 граммов отварного риса в день.