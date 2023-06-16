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Эта каша улучшает зрение и качество кожи, а стоит совсем дешево

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Пятница 16 июня 2023 10:44
Эта каша улучшает зрение и качество кожи, а стоит совсем дешево Фото: Ячневая каша - кладезь витаминов (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Ячневая крупа - вид ячменной крупы, получаемой дроблением ячменного зерна, предварительно освобожденного от цветочных пленок и плодовых оболочек. Она имеет вид белых или слегка желтоватых гранул-крупинок неправильной формы с острыми гранями. Мало кто знает, что такой продукт - это кладезь витаминов.

В материале Styler читайте, почему так важно для здоровья есть "ячку".

Чем полезна ячневая каша

В ячневой каше содержатся витамины A, B, E, P и ряд микроэлементов. Бета-каротин из крупы сделает зрение четким, а токоферол – улучшит состояние кожи. Эти два витамина в достаточном количестве есть в ячневой каше. Именно поэтому крупа полезна для кожи и зрения.

Кроме того, в ячневой крупе содержится большое количество клетчатки и полезных микроэлементов. В процессе производства ячневой крупы ячмень подвергается минимальной обработке и дроблению, что позволяет сохранить всю его пользу.

Ячневая крупа достаточно калорийна - в 100 граммах содержится 315 калорий, но ее очень рекомендуют диетологи в качестве снижения веса при условии полноценного питания.

Ячневая крупа - профилактика рака

Ячневая крупа обладает оздоровительным эффектом и рекомендована для употребления пожилым людям, так как способна помочь при гипертонии, заболеваниях почек и сосудов или простуде.

"Ячка" входит в список продуктов, способных предупредить заболевания в области онкологии и омолодить организм. Эта крупа играет роль природного антибиотика с отсутствием побочных эффектов.

Отметим, что стоит эта крупа совсем недорого и доступна каждому украинцу. Ее цена в розницу стартует от 13.70 гривен за килограмм.

Эта каша улучшает зрение и качество кожи, а стоит совсем дешево

Кстати, у ячневой крупы очень мало противопоказаний. Однако от продукта стоит отказаться при индивидуальной непереносимости, в случаях обострения болезней поджелудочной железы.

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Кроме того, мы писали какие крупы следует выбирать в магазине.

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