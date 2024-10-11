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Думаете, вас сглазили? Как без помощи гадалок проверить, есть ли на вас порча

Пятница 11 октября 2024 20:25
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Думаете, вас сглазили? Как без помощи гадалок проверить, есть ли на вас порча По каким признакам можно определить, что на вас порча (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Снятие порчи самостоятельно в домашних условиях возможно с помощью простых обрядов и ритуалов, помогающих очистить энергетическое поле. Главное - соблюдать правила и верить в их силу, чтобы эффективно оградить себя от негативного влияния.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает как самостоятельно проверить, есть ли на вас порча и снять ее.

Признаки и симптомы порчи

Чтобы понять, на вас или на другого человека приведена порча или сглаз, можно обратить внимание на некоторые симптомы, свидетельствующие о негативном влиянии. Вот основные из них:

  • Физическая усталость: постоянная слабость и отсутствие энергии
  • Раздражение: дискомфорт от пребывания в людных или культурных местах, таких как музеи или театры
  • Творческий упадок: потеря вдохновения у творческих людей
  • Беспокойный сон: частые кошмары, ощущение преследования или угрозы
  • Апатия и депрессия: потеря интереса к жизни, вплоть до мыслей о суициде
  • Ухудшение здоровья: обострение хронических болезней или появление новых проблем
  • Проблемы на работе: конфликты с коллегами, потеря работы
  • Финансовые трудности: потеря денег, воровство, снижение доходов
  • Вредные привычки: появление тяги к алкоголю, наркотикам или азартным играм.

Эти признаки могут свидетельствовать не только о порче, но и об обычной усталости или стрессе. Однако если подобные неприятности длятся долго, следует обратить внимание на возможное негативное влияние.

Диагностика с помощью яйца

Существуют два популярных способа диагностики порчи с помощью яиц:

  • Яйцо в стакане с водой. Свежее яйцо разбивают в стакан с водой и держат над именем. Если яйцо целое, а вода чистая - отрицательного воздействия нет. Если появились пузырьки или нити, это может свидетельствовать о сглазе или порче. Если белок поднялся столбами, это указывает на влияние, связанное с личной или семейной жизнью. Черные точки в белке указывают на болезни.
  • Яйцо в святой воде. Свежее яйцо разбивают в стакан со святой водой и оставляют у постели на ночь. Утром проверяют: если ничего не изменилось, все нормально. Если содержание потемнело или появился неприятный запах, это может свидетельствовать о порче.

Диагностика с помощью свечей

Для диагностики порчи с помощью свечей используется церковная свеча, которую ставят в стакан с зерном или солью, рядом кладут личную вещь человека.

Если пламя горит ровно - все хорошо. Огонь с искрами свидетельствует о быстром улучшении, слабом пламени - о незначительной порче или сглазе. Если свеча коптит, это может указывать на сильную порчу.

Другой метод водить зажженной свечой вокруг человека. Ровное пламя указывает на отсутствие проблем, а треск, дым или затухание свечи могут свидетельствовать о наличии порчи.

Определение порчи с помощью воска

Для определения порчи с помощью воска растапливаемый натуральный воск льют на пустую тарелку над головой человека. Когда воск застынет, анализируют фигуру: ровные формы свидетельствуют о здоровье и энергетической силе, а комочки или неровности - о сглазе или порче. Сильный негатив указывает застывший в виде горки воск, а устаревшее магическое вмешательство - поры и дыры.

Еще один метод - растопленный воск выливают тонкой струйкой в воду. Ровный "блин" или округлые формы сигнализируют об отсутствии порчи, а кривые рисунки, пузыри и выпуклости свидетельствуют об отрицательном влиянии.

Способы защиты от сглаза и порчи

Сглаз и порча могут возникать из-за зависти, злых мыслей или преднамеренных действий других. Чтобы защититься от подобного негатива, используют различные обереги и ритуалы, помогающие блокировать отрицательную энергию и сохранить свое спокойствие:

  • Булавка от сглаза. Прикалывают на внутренней стороне одежды или под подолом для поглощения негатива, кладут в кошелек для финансовой защиты, произносят защитные слова, держа заколку на левой ладони, потемневшую шпильку закапывают.
  • Зеркало. Вешают напротив входа или носят как личный оберег, серьги, кулоны, очки также выполняют эту роль, представляют зеркало при общении с отрицательными людьми.
  • Красная нить. Завязывают на левом запястье; используют натуральную нить, завязанную близким человеком; порванную нить сжигают; красный платок защищает детей в многолюдных местах.
  • Чеснок. Кладут у дверей или носят в кармане, произносят защитные слова, держа в руке, заменяют после высыхания зубчика.
  • соль. Насыпают в мешочек, расставляют по углам или растворяют в священной воде для очистки, произносят защитные слова при использовании.
  • Кулак в кармане. Скрестить руки и ноги, сжать кулак и спрятать в карман для блокировки негатива, мысленно произнести: "И тебе того же".

Использование этих оберегов и ритуалов помогает создать защитный барьер от негативной энергии и сохранит ваше внутреннее спокойствие и гармонию. Важно помнить, что главное - верить в их силу и защиту, а также беречь свои мысли и действия, чтобы не подвергаться влиянию чужой негативной энергетики.

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При написании материала были использованы источники: Wiki How, Taro Magic.

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