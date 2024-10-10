Можно ли поднимать на улице мелкую монету: суеверия о деньгах

Вопрос о том, можно ли поднимать найденные на улице мелкие монеты, вызывает множество споров и толкований в народных поверьях. Одни считают это даром удачи, а другие предостерегают от возможных неприятностей.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, почему нельзя поднимать мелочь на улице и какие последствия могут быть.

Почему нельзя поднимать деньги с земли

Подбирать деньги на улице издавна считалось опасным, ведь они могли быть не просто потеряны, а специально оставлены для передачи беды или несчастья. По старинным предрассудкам, монеты и купюры часто "заряжали" на беду, болезни или финансовые трудности, передавая их тому, кто поднимет деньги.

Существует примета, что если вы еще не дошли до состояния крайней нужды, когда не за что купить хлеба, то лучше не подбирать монетку, найденную на земле. Считается, что она может быть нужнее кому-то другому.

Другие же толкования рекомендуют наоборот - всегда поднимать найденную копейку, склоняясь перед ней в низкий поклон и благодаря Господа за такой дар. Считается, что это благословение, которое следует принять с благодарностью.

Еще одно поверье говорит, что если монета лежит орлом вверх, она принесет удачу, и ее следует поднять. Если она лежит решкой, лучше пройти мимо, чтобы избежать негатива.

Также существует рекомендация - найденную монету не стоит класть в карман, чтобы не привлечь неприятностей. Лучше отдать ее нищему. Это, по верованиям, вернет удачу и счастье в вашу жизнь.

Какие деньги не следует поднимать

Когда речь идет о подборе денег на улице, следует знать, в каких случаях это строго запрещено. Во-первых, не стоит поднимать их, если обнаружили на перекрестке, ведь там часто проводят ритуалы для передачи бед и болезней. Также следует избегать крупных купюр, поскольку чем больше номинал, тем больше отрицательной энергии они могут нести.

Обращайте внимание на следующие признаки:

Цельность купюры: если она повреждена или обожжена, лучше ее не трогать.

если она повреждена или обожжена, лучше ее не трогать. Надписи и символы: все непонятные знаки могут свидетельствовать об использовании в ритуалах.

В то же время, если деньги появляются на вашем пути в нужный момент, эзотерики считают это знаком поддержки от Вселенной. Но подбирать их нужно осторожно.

Как защитить себя от негатива

Если вы решили поднять найденные деньги, важно оградить себя от возможного негатива. Можно произнести фразы типа: "Беру деньги, а беду оставляю" или "Пусть мне на пользу, а другим на радость". Это поможет снять с денег отрицательную энергию.

Еще один способ - обкурить купюру свечой. Для этого проведите ее над пламенем и произнесите: "Огонь, очисти эту денежку от всего плохого, пусть они мне только благо приносят".

После этого следует знать, как правильно использовать найденные деньги, чтобы избежать беды. Приметы советуют не хранить их долго - лучше потратить на что-нибудь полезное или отдать на благотворительность. Если деньги не имеют никаких признаков повреждения, можно оставить их как талисман для привлечения финансов.