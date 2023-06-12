Вот для чего вывели породы миниатюрных собак. Мало кто знает правду
Породы миниатюрных "игрушечных" собак, вроде чихуахуа, были выведены не для того, чтобы радовать хозяев.
Какая настоящая миссия этих домашних животных - в материале Styler далее
Зачем людям понадобились маленькие собачки
Наши предки были более практичными, чем мы, из-за более суровых условий жизни. Поэтому объяснить появление "игрушечных" собак трудно исключительно потребностью в развлечениях.
Четвероногие должны были выполнять какую-то функцию: охрана, охота, выпас скота. Какая же задача была, например, у крошечных чихуахуа?
На самом деле, все просто - маленькие собаки тоже были охотниками. Но на маленькую добычу: мышей или крыс, которые надоедали людям, уничтожая урожай или разнося инфекции.
Из-за того, что отличительные черты миниатюрных собачек - это агрессивность и неисчерпаемая энергия, у пронырливых грызунов практически нет шансов на побег.
С тех пор прошло много лет, и настоящее предназначение миниатюрных собак было забыто. Сейчас игрушечные породы собак стали нашими компаньонами, а свои охотничьи навыки они проявляют в охоте разве что за своим хвостом.
Какие минипороды считаются самыми древними охотниками
Чихуахуа
- Рост - не зафиксирован стандартом, зависит от других пропорций тела.
- Вес - 0,5-3 кг.
История развития породы довольно запутана, однако из фольклора, археологических раскопок можно предположить, что предки чихуахуа происходят с доколумбовых времен и являются древнейшей американской породой собак.
"Современные" чихуахуа были обнаружены в 1850 году в старых развалинах около Каса Гранде в мексиканском штате Чивава (отсюда и название). Штат граничит с американскими Техасом, Аризоной и Нью-Мексико, откуда современная порода начала свое распространение по миру.
Крошечные чихуахуа настоящие охотники (фото: pixabay)
Пражский крысарик
- Рост - 20-23 см.
- Вес - 2,2- 2,6 кг.
Пражский крысарик - настоящий чешский ловец крыс, когда-то несший службу охраны царского имущества от грызунов на уровне с котами. Этот мини-охотник признан Международной Кинологической Федерацией FCI только в 2019 году. Другие названия - ратлик, либенская серночка.
Чешские кинологи утверждают, что это одна из самых древних чешских пород. Первые упоминания о них находят в трудах историка Эйнхарда, относящихся к VIII-IX векам.
Ратлик - миниатюрный, с гармоничным телосложением. Внешне несколько схож с той-терьером, однако имеет собственные экстерьерные особенности. Несмотря на маленький рост, он очень активен, неутомим.
Пражский крысарик очень весел и активен (фото: pixabay)
Схипперке (Шипперке)
- Высота в холке - 22-33 см,
- Вес может быть до 10 кг.
Эта собачка чуть больше чихуахуа и крысарика, но также служила в качестве охотника за грызунами. Вывели его в Бельгии, и история схипперке начинается в XVII веке.
Тогда он был любимой собакой рабочих и сапожников квартала Сен-Жери в Брюсселе. Они соперничали между собой, украшая своих собак причудливыми медными ошейниками.
Порода была известна как охотник на мышей, крыс, кротов и других вредителей.
Щенки шипперке очень милые (фото: tvaryny)
Рекордсмен среди самых маленьких имел рост чуть более 7 см в холке
Рекордсменкой среди ныне живущих собак является чихуахуа по кличке Перл. Она родилась в Орландо (Флорида, США) 1 сентября 2020 года и весила всего 28 грамм при появлении на свет.
Сейчас двухлетняя собачка имеет длину всего 12,7 см - меньше долларовой банкноты. Вес Перл всего 553 грамма.
Крошка Перл любит украшения (фото: Daily Mail)
Интересно, что она племянница предыдущей рекордсменки Милли, которая имела рост 9,65 см. К сожалению, она уже умерла, уступив место в Книге рекордов своей родственнице.
Тем не менее Перл не претендует на звание самой маленькой собаки, которая когда-либо жила. Потому что это был карликовый йоркширский терьер по имени Сильвия, который имел рост 7,11 см.
Раньше мы писали о самых редких породах собак.
Читайте также, какие породы собак считаются наиболее агрессивными.